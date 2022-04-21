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SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin iş birliğinde hastanede yatarak ve ayaktan tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama gerçekleştirildi.

21 Nisan 2022 Perşembe 12:17
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SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler, “Öğrencilerimiz ile hastanedeki çocukların gönüllerince bir bayram geçirmesi için güzel bir etkinlik yaptık” dedi.
Etkinliğin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Güler, Hemşirelik Bölümü 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dersi kapsamında planlanan etkinliğin tam bir festival havasında gerçekleştiğini kaydetti.
Çocuklara gönüllerince bir bayram yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Güler, şunları söyledi:
“Hastane ve çevresini bayraklarla ve balonlarla süsledik. Öğrencilerimiz çeşit çeşit kostümler giyerek çocukların karşına palyaço ve farklı kahramanlar olarak çıktılar. Bir yandan çocuklara yüz boyamalar yaparken, diğer yandan resim çizme ve boyama yaptırarak, çeşitli çocuk oyunları oynattılar. 
Festival havasında geçen etkinlikte, hastane girişinde çocuk şarkılarının da yer aldığı müzikli mini bir eğlence düzenlendi. Hastalar kadar hasta yakınlarının da memnun kaldığı etkinlikte herkesin neşe dolu bir gün geçirmesini sağladı.”
“Maalesef COVID-19 salgını süresince bizler kadar çocuklarımız da birçok aktiviteden ve eğlenceden uzak kaldı. Öğrencilerimizin de katkıları ile hastanedeki çocukların gönüllerince bir bayram geçirmesi için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik” diyen Dr. Öğr. Üyesi Güler, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Çocuklarımız kadar bizler için de büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olan bu etkinlik için bizlerden desteklerini esirgemeyen, Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı’ya, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Metin Bayram’a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Türkan Pasinloğlu’na, Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu’na, Hemşirelik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nimet Ovayolu’na, Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanlarına, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticilerine, Eğitim Hemşiresi Ayşegül Özaslan ile desteklerini esirgemeyen bütün hemşire meslektaşlarımıza ve bu etkinlik için gönülden destek veren SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri ile Hemşirelik Bölümü 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine çok teşekkür ederim.” 

 

Kaynak: PHA
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