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SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sizlar' temali resim sergisi

Akademisyen ressam Prof. Birsen Çeken’in, yaşamın zorlukları ve pandemi sürecini tuvaline yansıttığı “Zaman-Sızlar” temalı kişisel resim sergisi 30 Eylül Cuma günü saat 17.30’da SANKO Sanat Galerisi’nde açılacak.

28 Eylül 2022 Çarşamba 09:43
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SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sizlar' temali resim sergisi

Sergide 31 eserinin sanatseverlerle ilk kez buluşacağına dikkat çeken Prof. Çeken, bugüne kadar ulusal ve uluslararası 30 kişisel sergi açtığını bildirdi.
Prof. Çeken, SANKO Sanat Galerisi’nde açacağı sergide şehirlerde yaşayan insan kalabalığını ve yakın tarihteki buhranlı dönemin insan üzerindeki sarsıcı etkilerini tuvaline aktarmaya çalıştığını söyledi.
Büyükşehirlerde insanların yan yana yaşamalarına rağmen aralarındaki derin uçurumun getirdiği zorunlulukların belleklerde çok taze olduğunu belirten Prof. Çeken, “Şehirlerin birbirini anlamaktan uzak ve çılgın kalabalığında yalnızlaşan ve hastalıklar ile mücadeleden yılmış insanların doğaya, köylerine, tek katlı gösterişsiz, konfordan uzak evlerine ve özlerine koşar adımlarla dönme hikayeleri gizlidir” dedi.
Ulusal ve uluslararası birçok karma sergiye katıldığını, sanat çalıştaylarında küratörlük yaptığını, sergi ve sempozyum düzenleme kurul üyelikleri, bilimsel ve sanatsal etkinliklerde yürütücü ve katılımcı olarak görev aldığını anımsatan sanatçı, yurt dışı ve yurt içi özel koleksiyonlarda, kurum ve kuruluşlarda eserleri bulunduğunu dile getirdi.  
Kadim şehir Gaziantep’te sergi açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı, “Çok yakın bir geçmişte aniden gelen ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını, yaylada doğa içinde yaşayan insanlar ile harmanlayarak, kendi sanat çerçevemden Gaziantepli sanatseverlere sunmaya çalıştım. Bu yüzden tüm Gaziantepli sanatseverleri sergiyi görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Prof. Çeken, sergiye destek olan SANKO Ailesi’nin sanata destek vererek sanatçı ve eserlerinin sanatseverlerle buluşmasında büyük rol üstlendiğinin altını çizerek, “Bu destek  biz sanatçılar için çok önemli, sanata ve sanatçıya her zaman destek oldukları için kendilerine tüm sanatçılar adına şükranlarını sunuyorum”  diyerek sözlerini tamamladı.
Prof. Birsen Çeken’in “Zaman-Sızlar” isimli kişisel resim sergisi 30 Eylül- 21 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. 
Rize-Çamlıhemşin’de 1962 yılında doğan Prof. Çeken, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Prof. Çeken, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı’ndan mezun olmuş, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik derecesini almıştır.  
1996–2002 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde, 2002-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Çeken, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’ne Doçent olarak atanmıştır. 2017 yılında Profesörlük unvanını alan sanatçı halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sanatçı ulusal ve uluslararası 30 farklı kişisel sergi açmış ve 500’e yakın ulusal ve uluslararası karma sergide eserleriyle yer almıştır.
Yurt dışında önemli müzelere eserleri kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası birçok özel ve resmi kurumda eserleri koleksiyonlarda yer almıştır.
Adana Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’nı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenleyen Prof. Çeken, 2016’da Ahmet Yesevi Türk Eğitiminde Başarı ödülü, 2018 yılında Dede Korkut Türk Sanatına Hizmet Ödülü, 2020 yılında Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü, 2021-2022 yıllarında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Sanat Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.
Sanatçı, eserlerinde çoğunlukla akrilik ve suluboya kullanmakla birlikte zaman zaman karışık teknik de kullanmaktadır. Kullandığı tekniklerle soyutlamaların ardında geçmişe göndermeler yaparak farklı sanat yapıtları ortaya çıkarmaktadır. Bu göndermeler bazen geometrik biçimler içinde yer almakta, maviler, turkuazlar, yeşiller karanlık zeminlerde kendini göstermektedir.
Prof. Çeken, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği sanatçısı ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

Kaynak: PHA
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