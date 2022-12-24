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SANKO Sanat Galerisi’nde 'Barınaklar' temalı resim sergisi

Ressam Mümin Candaş, tuval üzerine akrilik boya tekniği ve kağıt çalışmalarda suluboya, mürekkep kalemler ve füzen gibi farklı tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Barınaklar” konulu kişisel sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde açtı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
24 Aralık 2022 Cumartesi 11:37
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SANKO Sanat Galerisi’nde 'Barınaklar' temalı resim sergisi

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yaşam alanlarını yaptığı çalışmalarla sanat eserine dönüştürdüğünü belirten Mümin Candaş, yaptığım resimlerle tarihe not düştüğünü söyledi.

Gittiği şehirlerde ve çalıştaylarda eski yapıların fotoğrafını çekerek resmettiğini ifade eden Candaş, “Resimlerimde bir anlamda yaşamla insan arasındaki ilişkiyi sorguluyorum. Kişinin resimle olan bağını ortaya koyabilmek için insan figürü kullanmıyorum” diye konuştu.

“Barınaklar” resim serisinin geçmişle gelecek arasındaki bir sorgulama gibi ruhsal derinlik kavramından yola çıkılarak oluşturduğunu anlatan Candaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi, doğanın insan üzerindeki etkisini, ruhsal ve fiziksel derinlik kavramlarını estetik yorumlarla yeniden şekillendirdim. Resimlerimde insan ve doğa arasındaki ilişkiyi, derinlik kavramını kendi yorumum ile ele alıyorum. Doğanın insan üzerindeki etkisini estetik yorumlarla yeniden şekillendirip boyuyorum. Bu şekilde kendi beğenilerimi ortaya koyacak yapıtlar oluşturuyorum.

Genellikle kullandığım renk ve kompozisyonlarda, denge, ritim ve zaman arayışı içindeyim bu denge doğanın renk dengesi ve yansımalar, bazen de her insanın ortak paylaşılan duygularını doğadan benzeştirmeleri kullanarak ifade etmekteyim. Kullandığım imgeler zaman kavramıyla uzayan renk planlarını oluştururken bulundukları ortamlarda gölgeleriyle izlerde bırakmaktadır.”

Gaziantep’in tarihi, doğası ve derin kültürü ile sanatla buluşan bir kent olduğunu dile getiren Candaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“SANKO Sanat Galerisi, sergi ve eser anlamında sunum imkanları sağlayan bir galeri. Sanatseverlerin nefes alarak gezebileceği bir ortam var. Bir galeride olması gereken her türlü özelliği taşıyor. Gaziantep’te sanatseverler ile buluşmama olanak sağlayan ve ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi yönetimine şükranlarımı sunuyorum.”

Gaziantep Valiliği Hukuk Müşaviri Salih Altınok ise yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya verilen önemin toplumların gelişmesine önemli katkı sunduğuna vurgu yaparak, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın estetik duygudan yoksun kalmaması için sanat derslerine daha fazla önem vermeliyiz. Bu tür sergiler toplumsal farkındalığı da artırıyor. Böylesi anlamlı organizasyona emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra, Gaziantep Valiliği Hukuk Müşaviri Salih Altınok, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli yayını Ressam Candaş’a takdim etti.

Sergi açılışına, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, sanatçılar, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

Candaş’ın 61 eserinin yer aldığı “Barınaklar” resim sergisi, SANKO Park AVM’de bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 13 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Mümin Candaş, 1971 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevresel ve Görsel Sanatlar Yüksek Lisans Programını bitirdi.

2002 yılından itibaren Trabzon-Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan Candaş, eserlerinde derinlik kavramını ruhsal ve fiziksel yansımalarını konu olarak ele almaktadır.

Resim çalışmalarına kendi atölyesinde devam eden Çandaş, bugüne kadar 10 kişisel sergi açtı. Uluslararası ve ulusal pek çok karma sergiye, resim çalıştaylarına katıldı.



Perre Haber Ajansı (PHA)

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SANKO Sanat Galerisinde Barınaklar Temalı Resim Sergisi
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