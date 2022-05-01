banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu

SANKO Okulları’nın Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan sporcusu Kutay Sakmak, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından davet edildiği “Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası”nda Avrupa beşincisi oldu.

01 Mayıs 2022 Pazar 22:35
2 Okunma
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu

Yunanistan Rodos’ta 20-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası”na 23 ülkeden 195 sporcu katıldı. 32 sporcunun Türkiye’yi temsil ettiği şampiyonada SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, U13 genel kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa beşinciliği elde etti.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan öğrencisi Kutay Sakmak’ın ülkemiz adına yarışarak Avrupa beşincisi olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Asyalı, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü
Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü
15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya
15.GAP Oscar’ı ‘Yılın Sanatçısı Ödülü’ Erkan Petekkaya’ya
'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı
'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasıyla farkındalık oluşturuldu
Kısa film, fotoğraf ve resim yarışmasıyla farkındalık oluşturuldu
SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği
SANKO Üniversitesinden 23 Nisan etkinliği
Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu
Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu
KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber
KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber
Adıyaman’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da 23 Nisan büyük coşkuyla kutlandı - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik
SANKO Üniversitesi öğrencilerinden 23 Nisan’da anlamlı etkinlik
Ramazan etkinlikleri Kahtalı Mıçe ile renklenecek
Ramazan etkinlikleri Kahtalı Mıçe ile renklenecek
Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser
Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser
Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama
Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama
1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber
1800 yıllık askeri gözetleme kulesi koruma altına alınacak - Videolu Haber
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı
Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenliyor
Adıyaman’da Turizm Haftası ‘Kortej’le başladı
Adıyaman’da Turizm Haftası ‘Kortej’le başladı
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Vali Mahmut Çuhadar’a Turizm Haftası ziyareti
Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi
Besni Belediyesi’nin Ramazan programına yoğun ilgi
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
Vali Çuhadar’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Vali Çuhadar: Safvan Bin Muattal Türbesi ve Külliyesi Adıyaman’a çok önemli katkıları olacak
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
Adıyaman'da çölyak hastalarına gıda desteği
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
ADYÜ’de Student Talk etkinliğinin ikincisi düzenlendi
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Uluslararası 2. Perre Sanat Çalıştayının hazırlıkları başladı
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Başkan Kılınç: Yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız
Ramazan rüzgarı Grup Tillo ile esti
Ramazan rüzgarı Grup Tillo ile esti
Gençlik merkezi son aşamaya geldi
Gençlik merkezi son aşamaya geldi
Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu
Serinay Çuhadar, 'Genç Ofis’te gençlerle buluştu
Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi
Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi
Nemrut Dağı heykelciklerinden 'Okarina' yaptılar
Nemrut Dağı heykelciklerinden 'Okarina' yaptılar
Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim