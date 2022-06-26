Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor

Adıyaman Belediyesi, müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan ünlü sanatçı Bilal Sonses'i müzikseverlerle buluşturuyor. Okuduğu parçalarla büyük beğeni toplayan ve önemli bir hayran kitlesine sahip olan Bilal Sonses'in,26 Haziran Pazar günü (Bu akşam) saat 20.00'da Eğriçay Parkı'nda hayranlarıyla buluşacağını belirten yetkililer, ayrıca konser kapsamında yerel sanatçımız Erkan Serttaş’ın da sahne alacağını dile getirerek, tüm müzikseverleri bu önemli etkinliğe davet etti.