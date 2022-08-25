Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da

Yeni dönem Rotary Kulüp ziyaretleri kapsamında Adıyaman’a gelen Rotary 2430. Bölge Federasyonu 2019-2020 Dönem Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce, 2430. Bölge Federasyonu Guvernör Yardımcısı Fatih Arısal ve eşi Gonca Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet ile protokol ziyaretleri gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’dan tayini çıkan ve Adana’ya atanan Jandarma Komutanı Alb. Bilgihan Yeşilyurt’u ve Adıyaman’a son kararname ile atanan İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakı’yı ziyaret eden Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce ile 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan “Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi hakkında görüşmeler yaptı.

Protokol ziyaretleri esnasında bu yıl 22. si düzenlenecek olan organizasyonun uluslararası boyutta gerçekleşeceğine dikkat çeken Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk, Azerbaycan, ABD, İngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce engelli ve Rotaryenin Adıyaman’da bir araya geleceğini söyledi.

Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Nemrut Rotary Kulübümüz 22 yıldır Adıyaman’da harika işlere ve projelere imza atıyor. Bunlardan en önemlisi olan ve bu yıl 22.'si gerçekleştirilecek olan “Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında 24 Eylül tarihinde Nemrut Dağı’nın zirvesinde Dünya’ca ünlü Çello Sanatçısı Jamal Aliyev Konseriyle Engellileri Nemrut Dağının zirvesinde buluşturacağız.

Yaklaşık 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesi bu kez ilginç bir konsere ev sahipliği yapacak. Etkinliği kapsamında farklı ülkelerden ve illerden gelen yüzlerce engelli ve Rotaryen’i bir araya getirecek olan proje kapsamında Çello Sanatçısı Jamal Aliyev zirvede bir konser verecek. Bu organizasyon engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, Rotary ve Nemrut dağının tanıtımı ile turizm anlamında büyük bir projedir. Protokol ziyaretlerimiz sırasında bu projeye destek veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ve Jandarma Komutanı Alb. Ercan Atasoy’un bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok mutlu olduk"dedi.