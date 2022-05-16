Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulunan alanda kazı çalışmaları başladı - Videolu Haber

Kuyulu Köyü kırsalında geçen yıl bulunan Roma dönemine ait 60 aile mezarlığının bulunduğu antik kentte kazı çalışmalarına başlandı. Tharsa Antik Kentinde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içerisinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Kazı çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan,"Putiker haritasında belirtilen Turuş antik ismi ile Tharsa Antik Kentinde Samsat ile yol haritasını bağlayan bir güzergah alanında bulunmakta yine Turuş büyük ve küçük köyük olarak adlandırılan üç alan bulunmakta bunlar milattan önce 3’üncü bin yıldan, 1’inci bin yıla kadar Turuşta bir yerleşimin bulunduğunu göz önüne sermekte kazı yapmış olduğumuz alanda ise 2021 yılında burada kazıya başlamıştık. 2021 yılında yapmış olduğumuz kazılarda 20 oda mezarlımız temizlenmişti. 2022 yılı ile birlikte 25 ve 30 oda mezarın temizlenmesi ön görülmektedir. Ayrıca bu mezarlık alan Perre Antik kentindeki mezarlara benzemesinde dolayı Roma dönemine tarihlenen kaya mezarları burada Bizans dönemine tarihlenen kandillerin ortaya çıkması nedeni ile Bizans döneminde kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca Adıyaman müze müdürlüğü 1999 yılında kazılar yapmıştı. Ve bu kazılar sonrasında aşı kemiği önemli çocuk oyuncuları olan aşı kemikleri ortaya çıkmıştı. Burası milattan sonra 2’inci yüzyıla tarihlenen oda mezarları yaklaşık bin 800 yüzyıl öncesine yapılmış oda mezarları olarak karşımıza çıkmakta burada kazılarımız yirmi gün yapılacaktır" şeklinde konuştu.

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