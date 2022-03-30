Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.228,45
ALTIN
905,88
DOLAR
14,68
STERLİN
19,30
EURO
16,34

Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB) düzenlediği konserde Anadolu rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent, Gazi şehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

30 Mart 2022 Çarşamba 13:32
2 Okunma
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda organize ettiği konserde Haluk Levent sahne aldı. Konserde zengin repertuarıyla dinleyicileri karşılayan şarkıcı Haluk Levent, yaklaşık 20 şarkı söyleyerek sevenlerini akşam boyunca müziğe doyurdu. 
Konserde Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden annesi, Sabriye Acil’in en çok sevdiği 15 türkünün yer aldığı ‘Vasiyet’ albümünden de eserler seslendirerek dinleyicileri duygulandırdı. 
Haluk Levent ile hayranlarını bir araya getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, marka şehri Gaziantep’e marka sanatçı getirdiklerini belirterek, rock müziğinin efsane ismi Haluk Levent’e “Hoş geldin” dedi. 
Bu coğrafyayı çok yakında tanıyan bir ismi Gazi şehirlilerle buluşturduğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Şahin, sanatçı Levent’in, Ahbap Platformu çatısı altında yetim, yaşlı, yoksul ve engelli insanlara can olduğunu söyledi. 
GBB Başkanı Fatma Şahin, konuşması sonrasında Haluk Levent’e günün anısına kutnu kumaşından atkı ve çiçek hediye etti.
Gaziantep ziyaretinde konser öncesi Rumkale cam terasını ziyaret eden Haluk Levent’e GBB Başkanı Fatma Şahin, menengiç kahvesi ikram etti. Cam terasla ilgili düşüncelerini paylaşan Levent, Rumkale’nin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi. Böyle bir manzara ile karşılaşmayı ummadığını belirten Sanatçı Levent, keşfedilmemiş bir coğrafyanın göz kamaştırdığını belirterek bölgenin tanıtımına destek vereceğini, böylesine güzel doğal mekanın sanatçıların kliplerinde kullanılabileceğini özellikle ifade etti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Müzede tarih sanatla renklendi
Müzede tarih sanatla renklendi
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
‘Gönül Cemresi’ Türk Halk Müziği konserine yoğun katılım
‘Gönül Cemresi’ Türk Halk Müziği konserine yoğun katılım
Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi
Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu
Besnili Kadınlar Aile Destek Merkezi ile meslek öğreniyor
Besnili Kadınlar Aile Destek Merkezi ile meslek öğreniyor
Ünlü Pop Sanatçısı Emre Aydın Gazi şehirliler için konser verdi
Ünlü Pop Sanatçısı Emre Aydın Gazi şehirliler için konser verdi
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Ankara’daki Adıyamanlılardan hemşeri buluşması
Ankara’daki Adıyamanlılardan hemşeri buluşması
Güz kursları devam ediyor
Güz kursları devam ediyor
Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı
Milyonlarca yıl öncesine ait sanıldı gerçek farklı çıktı
'Definenâme' yoğun ilgi gördü
'Definenâme' yoğun ilgi gördü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim