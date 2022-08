Ressam Semra Ulusoy 4’üncü kişisel sergisini açtı

Sanatın insanın ruhuna iyi geldiğini belirten Ulusoy, “Gençlerimiz hayata pozitif bakabilmek için mutlaka bir sanat dalıyla ilgilensinler” dedi.

Resim sanatıyla ilgilenmeye ilkokuldan itibaren başladığını kaydeden Ulusoy, “Daha sonra bunu kendime meslek edindim. Sanat benim için bir meslekten ziyade hayatın anlamı ve yaşam tarzıdır” ifadelerini kullandı.

Hayallere ulaşmak için pes edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ulusoy, “Hayatımızda iniş çıkışlar mutlaka olacaktır. Önemli olan pes etmeden hayallerimizin peşinden gitmektir. Yaşamın içerisinde her ne kadar zorluklar olsa da şans kapıyı mutlaka çalacaktır. Bu bilinçle hareket edip yaşadığımız topluma ve insanlığa değer katmak için mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Kuşların kendisine özgürlüğü ve mutluluğu anımsattığı için dekoratif kuş evi sergisine yöneldiğini ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

“Yağlı boya resim goblen rölyef, kabartma, ahşap dekor aksesuar, ev tekstili, çeyiz ürünleri, takı tasarımı ve mis sabun üzerine çalışmalar yapıyorum. İnsanların pandemi döneminde evlerine kapandıkları süreçten sonra tekrar doğaya ve kuşlara bakarak tebessüm etmelerini, bir kuş gibi özgür olduklarını, hayatın her şeye rağmen çok güzel ve anlamlı olduğunu hatırlatmak için bu sergiyi açtım.”

Sergi açmanın her sanatçı gibi kendisi için de çok önemli olduğunu dile getiren Ulusoy, “Sevgi ve büyük bir aşkla yaptığım eserlerimi SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşturmaktan çok mutluyum. Sanata ve sanatçıya değer veren SANKO Ailesine teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng ise pandemi koşullarından dolayı ara verilen etkinliklere yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çekti.

Kızları İrem ve Ceren ile mutluluğunu paylaşan Ulusoy’un 54 eserinin yer aldığı sergisi, 31 Ağustos 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

1977 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dünyaya gelen Ulusoy, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi’nde Drama Eğitmenliği ve Eğitim Koçluğu sertifika programına katılan Ulusoy, eğitim alanlarıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir.