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Ressam Haydar Durmuş 55’inci kişisel sergisini açtı

Ressam Haydar Durmuş, yağlı boya ve akrilik tekniği ile yaptığı çalışmalardan oluşan 55’inci kişisel sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde açtı.

18 Eylül 2022 Pazar 11:13
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Ressam Haydar Durmuş 55’inci kişisel sergisini açtı

Durmuş, başarının yolunun severek çalışmaktan geçtiğini belirterek, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ilgi duydukları bir sanat dalına yönelip yaşadıkları topluma değer katmak için çalışsınlar” dedi.
Günümüz dünyasında bilgiye erişimin kolay olduğunu dile getiren Durmuş, “Öğrencilik yıllarımızda malzeme çok kısıtlıydı. Bilgiye erişim konusunda da bu kadar şanslı değildik. Gençlerimiz, çağın olanaklarını en verimli şekilde kullanırken, tecrübelerinden yararlanacakları, alanında saygın insanları da yakından takip ederek, onların deneyimlerinden mutlaka yararlansınlar” ifadelerini kullandı.
Geçinebilmek için başarılı olmak gerektiğine vurgu yapan Durmuş, “Başarının yolu severek çalışmaktan geçiyor. Gençlerimiz çağın gelişmelerini ıskalamasınlar. Sevdikleri meslek dallarına yönelip kendilerini her alanda çok iyi geliştirsinler” diye konuştu. 
Resimle 60 yıldan beri ilgilendiğini ve 2002’den bugüne kayıtlı üç bin resim yaptığını anlatan Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Resim benim için hayatın bir parçası ve tutkudur. Resim yapmadığım zaman kendimde eksiklik hissediyorum. Her gün tuvalin karşısına geçerek bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Son 20 yılda bütün kazancımı resim sanatına verdim. Sanata ticari olarak bakarsanız sanatsal endişeler ikinci plana itilir ve ne kendinize ne de yaşadığınız topluma değer katamazsınız. 
Gaziantep’te sergi açmaktan ve eserlerimi Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duydum. Gaziantep hem sanayisi hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan özel bir şehir. Burada sergi açma olanağı sağlayarak sanata ve sanatçıya verdiği değeri bizlere hissettiren SANKO Ailesi’ne yürekten teşekkür ederim.”
Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 2004 yılında  SANKO Okulları öğrencilerinin sergisini açmak üzere yola çıktıklarını anımsatarak, 18 yılda Türkiye’nin dört bir yanından birbirinden değerli sanatçıların eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından SANKO Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını sanatçı Durmuş’a hediye etti. 
Durmuş’un 26 eserinin yer aldığı sergi, 30 Eylül 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
1942 yılında Trabzon'da doğan Haydar Durmuş, 1962 yılında Trabzon Lisesi'ni, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi.  Durmuş, 1965 yılında Kastamonu Göl İlköğretmen Okulu'nda, 1969-1979 yılları arasında Trabzon Erkek İlköğretmen Okulu'nda Resim-iş Öğretmenliği yaptı.
1979 yılında Trabzon Kanuni Ortaokulu Resim-İş Öğretmenliğine atanan Durmuş, 1990 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı. 

1995 yılında emekli olan Durmuş, başta Trabzon olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de 50’nin üzerinde kişisel sergi açtı, ayrıca çok sayıda karma sergiye katıldı.
Resim dalında ödülleri olan Durmuş’un, Ankara ve İzmir Resim Heykel Müzeleri ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Kaynak: PHA
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