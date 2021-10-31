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Prof. Dr. Duruhan, Hz. Nuh’un gemisini buldu - Videolu Haber

Malatya İnönü Üniversitesi Felsefe Profesörü Doktor Kemal Duruhan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Kahta Çayı üzerindeki kanyonlardaki mağarada yaptığı incelemede, Hz. Nuh'un gemisinin Nemrut Dağı Tümülüs'ünde olduğunu söyledi.

31 Ekim 2021 Pazar 14:50
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Prof. Dr. Duruhan, Hz. Nuh’un gemisini buldu - Videolu Haber

Malatya İnönü Üniversitesi Felsefe Profesörü Doktor Kemal Duruhan tarafından Samsat Belören ve Kahta Çayı kanyonunda 2018 ve 2019 yılarında balıkçı ve köylüler tarafından bulunan paleolitik döneme tarihlenebilecek kaya duvar yazılarında, 5 aylık süren çalışma sonrasında Hz. Nuh’un gemisi ve Nuh ile çocuklarının Nemrut Tümülüs’ünün altında muhafaza edildiğini açıkladı.

“Adıyaman'ı hem Türkiye'yi dünyanın merkezine koyacak kadar değerli bir tabloyla karşılaştık”

Adıyaman'ın hem Türkiye hem de dünyanın merkezine koyacak kadar değerli bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Duruhan, "Samsat Belören ve Kahta Çayı kanyonunda mağarada bulunan buluntular bu iki alanla bir birileriyle ilişkisini ortaya koymuştur. Bu iki alan tarihsel olarak paleolitik döneme tarihlenmiştir. Burada anlatılanlar neler? Baraj kenarındaki kaya resimleri yapıldıktan binlerce yıl içerisinde tamamen yosun tutulmasıyla kaybolmuş Fırat'ın üst bölmesinde yer alan ama daha sonra Fırat'ın baraj olarak tutulmasıyla rüzgar ve dalga neticesiyle burayı dövmesiyle yosunları temizlemesiyle oradaki balıkçılar tarafından tesadüfen bulunmuş bir durumdur. Fakat okuma yaptıktan sonra öyle bir değerli olduğunu gördük ki, hem Adıyaman'ı hem Türkiye'yi dünyanın merkezine koyacak kadar değerli bir tabloyla karşılaştık. Samsat Belören'deki kaya duvar resimlerinde tahıl kültivasyonu, pirinç kültivasyonu, av resimleri deniz ve tatlı su canlılarını birlikte barındıran çok çeşitli efendim çift başlı kaplumbağalardan ayaklı balıklara kadar çok çeşitli varlıklar resmedilmiştir. Fakat esasen burada resmedilen şey Nuh tufanıyla ilgili çizimlerdir. Nuh tufanı burada iki karede resmedilmiştir. Birinde kendisinin ve karısının temsili veya gerçek resmi ben gerçek resmi olduğunu diyorum çizimleri mükemmel çizilmiştir. Burada Nuh toplumun daha önceki zamanlarında heykeltıraş bir toplum olduğunu unutmamız lazım" dedi.

“Defalarca günlerce elimizde mercekle verilen tabloları inceledik”

Hemen keşfedilmiş bir durum olmadığını, 5 aylık süreçte defalarca inceleme yaptığını aktaran Duruhan, "Ben yıllar öncesinde araştırma ve gezilerimiz esnasında tabi nereyi gezsek bizim kafamızda soru işaretleri olur. Bir soru işareti oluşmuştu bu soru işaretine kendimizce cevaplar verebiliyorduk ama bunu belgelendiremiyorduk. Fakat daha sonra bir şekilde 2018 Samsat Belören mevkiindeki  resimlerin bulunması 2019 yılında çok katlı mağaraların bulunması ve benim şüpheci yaklaşımım acaba buralarla benim aradığım şeyin ilişkisi var mı? Diye sonra Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan yardımcı oldular belge ve bilgileri istemem neticesinde biz çalışmaya başladık üzerinde 5 aydır çalışıyorum hemen bir anda şu denilmiş gibi keşfedilmiş bir şey değil. Defalarca günlerce elimizde mercekle verilen tabloları inceledik. Geldik saha araştırmalarını yaptık ve neticesinde dünyanın ilk köyünün Kahta çayı kalyonu bölgesinde mağaralar olduğunu tespit ettik. Bu mağaraların içerisinde zaten Nuh'un karısına atfettiğimiz yüz resmi ve dışında da Nuh'un karısı ve çocuklarına atfettiğimiz insan yüzü kabartmaları heykelcileri bulunmaktadır" diye konuştu.

“Defin işleminin Nuh'a ait olduğu resimlerde”

Nuh'un defni gemiye yapıldığı, geminin bir Tümülüs içerisine gömüldüğü ve taşlarla üzeri örtüldüğünü açıklayan Duruhan, “Samsat Belören'deki çizimlerde de Nuh'un defni Nuh'un defni gemiye yapıldığı geminin bir Tümülüs içerisine gömüldüğü ve taşlarla üzeri örtüldüğü zaten gösterilmektedir. Bu bağlamda tabi  biz bu Tümülüs neresi olduğunu elbette biliyoruz. Buranın en yüksek yeri neresi? Nemrut Tümülüs’ü ayrıca Kommegane Kralı Antiochos kutsal tepe olduğunu hatta tanrılar adına dikilmiş ilahi bir figürü kendi hizmetini taktir için o heykelleri oraya diktiğini söylemiştir. Bunları şüpheci bir gözle izlediğimizde Belören'deki kara çizimlerindeki defin işleminin Nuh'a ait olduğu resimlerde Nuh tufanıyla gemiyle birleşik Nuh'un karısı ve kendisinin resmi var. İki defa Nuh tufanı olayı resmedilmiş sonrada Tümülüs’ün altına orada korunduğu zaten bu kaya çizimlerinde görülmektedir. Sadece var olan bir şeyi yorumladık. Nemrut Tümülüs’ünün taşlarla üzeri örtülmüş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA
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