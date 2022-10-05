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Perre’deki kazılarda Medusa kabartmalı madalya bulundu

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde yapılan kazılarda Medusa başlıklı askeri phalera (askerlerin göğüs plakasına takılan madalya) bulundu.

05 Ekim 2022 Çarşamba 12:57
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Perre’deki kazılarda Medusa kabartmalı madalya bulundu

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde yapılan kazılarda Medusa başlıklı askeri phalera (askerlerin göğüs plakasına takılan madalya) bulundu.

Phalera; genellikle altın, gümüş, bronz veya camdan yapılmış ve bir tür madalya olup, ödüllendirilen Roma askerlerinin geçit törenleri sırasında göğüs plakasına takılan disk formunda bir şekle sahipti. Perre Antik Kenti’nde, Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız’ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda farklı bir eser bulundu. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Perre Antik Kenti’nde mozaikli alan, merdivenli alan ve konut alanı olmak üzere üç farklı bölgede kazılar sürüyor.

Konut alanında yapılan kazıda, 6 santim çapında bronz phalera üzerinde kabartma olarak işlenmiş Medusa başı bulundu. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar olarak biliniyor.

Altın, gümüş, bronz ve bazen de camdan yapılmış örnekleri bulunan askeri phaleralar, Roma ordusunda başarılı olmuş askerlere ve birliklere verilen bir tür madalya olarak biliniyor. Bunlar, geçit törenlerinde askerlerin göğüs zırhlarına takılabildikleri gibi bazen de birliklerin sancaklarına takılıyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bu yılki kazılarda bin 800 yıllık askeri phalera bulunduklarını belirterek, “Bu yılki kazılarda askeri phaleraya denk geldik. Askeri phalera, burada yine askerlik yapmış olan bir vatandaşın başarılardan dolayı aldığı bir madalyadır. Bu askeri phalera bronz ile yapılmış olup, üzerinde Medusa başı bulunmaktadır. Mitolojide Medusa başına insanların baktığı zaman taşlaştığı düşünülüyor” dedi.

Kaynak: iha
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