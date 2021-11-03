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Perre’de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu

Adıyaman Perre Antik Kent’in Roma Çeşmesi’nde devam eden kazılarda bin 600 yıllık yeraltı su şebeke sistemi ve 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 16:13
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Perre’de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu

Adıyaman Perre Antik Kent’in Roma Çeşmesi’nde devam eden kazılarda bin 600 yıllık yeraltı su şebeke sistemi ve 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı.

Mayıs ayından beri devam eden kazılar, Perre Antik Kent’te tüm hızıyla sürüyor. Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent’in Roma Çeşmesi bölgesinde yeni eserler ortaya çıkartıldı. Kommagene ve Roma döneminde kullanılan alanda yapılan kazılarda daha önceden zemin döşemesi ve sütunlu yol ortaya çıkartılmıştı. Son yapılan kazılarda ise zeminde ilginç bir yapı ortaya çıkartıldı.

Milattan sonra (M.S.) 4’üncü yüzyıl ile tarihlenen ve bin 600 yıllık olan yeraltı temiz su şebeke sistemi bulundu. Kazılarda, su sisteminin bağlantı noktalarıyla birbirine bağlandığı ortaya çıktı. Kazılar sonrasında ortaya çıkartılan su sitemi daha sonra yumuşak malzemeler ile üzeri örtülerek, kış aylarında zarar görmemesi için kapatıldı.

Ayrıca 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı. 2’ye 2 genişliğinde 2,5 metre derinliğinde üzüm işliği, kazılarda ortaya çıktı. Bugüne kadar ortaya çıkartılan en büyük üzüm işliği olduğu öğrenildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milattan sonra 4’üncü yüzyıl ile tarihlenen bu su şebekesi (kültler) günümüzden bin 600 yıl öncesi Roma dönemine aittir. Pişmiş topraktan yapılmış kültler, yaklaşık 10 metre uzunluğa sahip ve bağlantı kısımları mevcuttur. Roma Çeşmesi’nin hemen kuzey kısmında ve kuzeybatı kısmında, mayıs ayında kazılara başladık. Burada daha önceki zemin döşemenin çıktığını gördük ve aynı zamanda yine bir sütunlu yol ortaya çıktı. Bugün ise 4 ton kapasiteli üzüm suyunun biriktirilebildiği bir işlik alanı bulundu. 2’ye 2 metre boyutlarında ve 2,5 metre derinliğinde işlik alanı ortaya çıkartıldı. Bu işlik alanında yaklaşık olarak 40 dönüm üzümün hasadı yapılarak, burada üzüm suyu sıkılarak bu üzüm sularının buraya biriktirildiği düşünülmektedir” dedi.

Kaynak: iha
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