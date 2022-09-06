Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde 2022'de başlayan kazı çalışmaları, Örenli Mahallesi'nde yer alan mozaiklerin bulunduğu alanda devam ediyor.

Kazı çalışmaları kapsamında ahşap, çini, mermer, taş gibi farklı malzemelerden yapılan sanduka mezarı içerisinde ise 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeletine rastladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

''2009 yılında yapmış olduğumuz kazıları sonucunda mozaik dediğimiz bir alanda bir taban mozaik ulaşmıştık. Bu taban mozaiğinin orta kısmında asma dalı yaprakları içerisinde yaban keçileri ve hayvan betimleri yer almaktaydı. Milattan sonra 5’inci yüzyıl ile tarihlenen bu taban mozaiğinde 2022 yılı itibari ile Adıyaman İl Özel İdaresi'nin desteği ile yapmış olduğumuz ikinci etap ihale sonucunda, kartalı dediğimiz alanda açma çalışmalarının dördüncü gününde sanduka mezar tespit ettik. Bu sanduka mezarın kapağı kaldırıldığı zaman 4 bireye ait olan iskeletlerin bulunduğu bu mezar yapısı incelendiğinde milattan sonra 2’inci yüzyıla günümüzden bin 800 yıla ait olduğunu düşünmekteyiz."

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