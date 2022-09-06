Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.419,28
ALTIN
1.001,81
DOLAR
18,23
STERLİN
21,04
EURO
18,05

Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber

Adıyaman'da, Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında sanduka mezar içerisinde 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu.

06 Eylül 2022 Salı 12:15
33 Okunma
Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde 2022'de başlayan kazı çalışmaları, Örenli Mahallesi'nde yer alan mozaiklerin bulunduğu alanda devam ediyor.
Kazı çalışmaları kapsamında ahşap, çini, mermer, taş gibi farklı malzemelerden yapılan sanduka mezarı içerisinde ise 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeleti bulundu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen 4 insan iskeletine rastladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
''2009 yılında yapmış olduğumuz kazıları sonucunda mozaik dediğimiz bir alanda bir taban mozaik ulaşmıştık. Bu taban mozaiğinin orta kısmında asma dalı yaprakları içerisinde yaban keçileri ve hayvan betimleri yer almaktaydı. Milattan sonra 5’inci yüzyıl ile tarihlenen bu taban mozaiğinde 2022 yılı itibari ile Adıyaman İl Özel İdaresi'nin desteği ile yapmış olduğumuz ikinci etap ihale sonucunda, kartalı dediğimiz alanda açma çalışmalarının dördüncü gününde sanduka mezar tespit ettik. Bu sanduka mezarın kapağı kaldırıldığı zaman 4 bireye ait olan iskeletlerin bulunduğu bu mezar yapısı incelendiğinde milattan sonra 2’inci yüzyıla günümüzden bin 800 yıla ait olduğunu düşünmekteyiz."

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor
'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor
Adıyaman’da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu bin 800 yıllık mezar bulundu
Adıyaman’da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu bin 800 yıllık mezar bulundu
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz
TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz
Yeni Mahallede sinema etkinliği
Yeni Mahallede sinema etkinliği
Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu
Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu
Tarihi Cendere Köprüsü’nde Kahtalı Mıçe ile senfoni dinletisi
Tarihi Cendere Köprüsü’nde Kahtalı Mıçe ile senfoni dinletisi
Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser
Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser
Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde
Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde
Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı
Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı
Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti
Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti
ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı
ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı
Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi
Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi
Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da
Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da
Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti
Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti
Gölbaşı'nda 'Akçabel İncir Festivali' düzenlendi
Gölbaşı'nda 'Akçabel İncir Festivali' düzenlendi
Sinema etkinliği mahalle mahalle yayılıyor
Sinema etkinliği mahalle mahalle yayılıyor
Fransız çift, Nemrut Dağı’nı dünyaya tanıtıyor
Fransız çift, Nemrut Dağı’nı dünyaya tanıtıyor
Kahta’da 1. Kommagene Bienal’i sanatseverlerle buluştu
Kahta’da 1. Kommagene Bienal’i sanatseverlerle buluştu
Keçe sanatı, kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Keçe sanatı, kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Sümerevler'de şenlik var
Sümerevler'de şenlik var
Konservatuar, Sanatseverler için kapalılarını sonuna kadar açtı
Konservatuar, Sanatseverler için kapalılarını sonuna kadar açtı
'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleriyle yaz akşamları eğlenceye dönüşüyor
'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleriyle yaz akşamları eğlenceye dönüşüyor
Latif Doğan yöresel dövmeci tanıttı - Videolu Haber
Latif Doğan yöresel dövmeci tanıttı - Videolu Haber
Başkan Kılınç; çocuklarla kucaklaşıp, büyüklerle çay içti
Başkan Kılınç; çocuklarla kucaklaşıp, büyüklerle çay içti
Kayalık Mahallesi 'Mahallemde Sinema Var' etkinliğine ev sahipliği yaptı
Kayalık Mahallesi 'Mahallemde Sinema Var' etkinliğine ev sahipliği yaptı
Nemrut Dağı’nda perseid buluşmaları
Nemrut Dağı’nda perseid buluşmaları
Kahtalı kadınlar kadın şiddetine karşı dikkat çekti
Kahtalı kadınlar kadın şiddetine karşı dikkat çekti
İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar
İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim