Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor

Adıyaman’da Kommagene Uygarlığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda ’sonsuzluk merdiveni’nin sonuna ulaşılmak isteniyor.

2020 yılından beri yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl da Adıyaman Valiliği İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenekle başlatıldı. Önceki yıllarda nekropol alan dışında, yerleşik alan ve Roma Çeşmesi yanında kazı çalışmaları yapıldı. Bu yıl yerleşik alanda başlatılan kazı çalışmaları ayrıca ‘sonsuzluk merdiveni’ ve mozaikli alanda yürütülecek. Yerleşik alanda geçtiğimiz yıllarda toplam 12 açmada yapılan kazılar, bu yıl 2 açmada yani 200 metrekarelik bir alanda yapılacak. Bu yıl başlayan kazı çalışmalarında çeşitli objeler bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte kazı alanına gelerek çalışmalar hakkında bildi aldı. Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın ve Müze Müdürü Mehmet Alkan tarafından kazılar ile ilgili bilgi verildi.

“Merdivenin nereye gittiği konusunda gizem var”

Vali Çuhadar, Perre Antik Kenti’nin altında çok önemli bir tarih yattığını dile getirerek, “2020 yılında Perre Antik Kent’te kazı çalışmalarına başlatmıştık. Geçen yıl da bu kazılar devam etti. Bundan sonra her yıl devam edecek. Bu yıl da İl Özel İdaremizden gerekli bütçe ayarlandı. İhaleler yapıldı ve bugün itibarıyla tekrar kazı çalışmalarına başlandı. Perre Antik Kent’e, gerek Kommagene Uygarlığında gerekse de Roma Uygarlığında önemli bir ticaret ve dinsel motifleri olan bir şehir. Biz bunun ayağa kaldırılmasında, açığa çıkarılmasında kararlıyız. Perre Antik Kenti’nin Adıyaman turizmine, Türkiye turizmine çok şey kazandıracağını umut ediyoruz. Perre’nin altında çok önemli zenginlikler yatıyor. Biz bunları ayağa kaldırıp, açığa çıkarıp, ülke turizmine kazandırmaya kararlıyız. ’Sonsuzluk merdiveni’ dediğimiz, 3 yıldır sonuna ulaşamadığımız bir merdivenimiz var. Hala merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem var. O merdivende de çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Müze Müdürü Alkan ise konuşmasında ‘sonsuzluk merdiveni’ denilen merdivende bugüne kadar 450 metre uzunluğunda kazı yapıldığını ve hala merdivenin sonuna ulaşamadıklarını belirterek, amaçlarının bu yıl bu merdivenin sonunu bulmak olduğunu söyledi.

iha