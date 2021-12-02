Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait bilgilere ulaşıldı.

Hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle bu yıl kazı çalışmaları sonlandırma aşamasına gelirken Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında son olarak 1600 yıl öncesi olan Roma dönemine ait , Geç Antik Çağ’da dokuma atölyesi ortaya çıktı.

Perre Antik Kenti'nde küçük ölçekli halı dokuma atölyesinin tespit edildiğini belirten veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Perre Antik Kenti'nde başlamış olduğumuz kazılarda 3 farklı alanda kazı çalışmaları başlamıştı. Hemen Roma Çeşmesinin yan tarafında bir tapınağın alt döşemesine ait mimari yapının varlığı ortaya çıkartıldı. Yine şarap üretimin kuzey kısmında ise konut mimarisi ve bu konutlarda fırın yapısına ait yapılar tespit edildi. Buda günlük yaşama dair çok ciddi verilerin elimize geçmesine sebep oldu. Yine kazı sezonun yaklaşması sonucunda 10x10 metre kare ebatlarında yapmış olduğumuz kazılarda çok ciddi bir şekilde dokuma atölyesinin varlığı tespit edildi. Bu dokuma atölyesinin varlığını nereden anlıyoruz. Bol miktarda ağırlık taşların çıkması burada küçük ölçekli dokuma atölyesi varlığında tespit etmemize sebep oldu. Hemen bu dokuma atölyesinin varlığı daha önceki yıllarda bu alanlarda boyama teknelerinin tespit etmiştik. Bu dokuma atölyesinin varlığı sonucu burada dokumanın yapıldığı ve bu dokumalardan çıkan ürünlerinde burada boyandığıyla ilgili ciddi buldular elimize geçti. Aslında şöyle diyebiliriz küçük çaplı Organize Sanayi alanı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Duvar yapısı ve konut mimarisi milattan sonra 3'ncü ve 7'inci yüzyıl arasında tarihlenmekte yani günümüzde bin 700 yıl ile tarihlenmektedir” dedi.

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