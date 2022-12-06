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Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına ara verildi - Videolu Haber

Adıyaman'da, Perre Antik Kenti'nde 5 alanda devam eden kazı çalışmalarına ara verildi.

06 Aralık 2022 Salı 14:49
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Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına ara verildi - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde 5 alanda başlayan kazı çalışmalarında havaların soğumasıyla ara verildi.
Çalışmaların bitimiyle kazı çalışmalarını değerlendiren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan,"2022 yılı itibari ile Perre Antik Kentinde üç alanda kazı yapmaya başladık. Yaklaşık 5 ay süren kazı çalışmamalarımız sonrası ise hemen kuzey kısmındaki yerleşim alanında kazılarımız devam etti. Ve bu kazılar sonucunda ise burada yerleşim alanları 3-4 ebatta mozaikli yapı ortaya çıktı. Roma dönemine ait bir kılıç, askeri flera ve geçen yılda dünyaca önemli olan bir askeri diploma bulunmuştu.  Hemen batı kısmında ise sonsuzluk merdiveni dediğimiz 650 metre uzunluğunda 560 basamağın olduğu bir sonsuzluk merdiveni, bu sonsuzluk merdiveni kentin kuzey kısmında bulunan tiyatroya gittiğini düşünmekteyiz. Sonsuzluk merdivenin geçmiş olduğu alanda ise kartalı oda dediğimiz kazısına 2009 yılında başladığımız alanda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ise altı galeride Antik dönem Taş ocaklarının kesim alanı olarak tespit ettik. Ve bu alanda kesilen taşların ise Perre Antik Kentinin mimarisinde kullanıldığını düşünmekteyiz. Bu taş ocaklarında kesilen taşların götürüldü Roma dönemine ait olan yolların buradan geçtiğini tespit ettik.2022 yılı itibari ile başlamış olduğumuz kazılara Aralık ayı itibari ile son verdik" dedi.

Kaynak: PHA
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