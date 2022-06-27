Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kentinde 2022 yılının ilk kazı çalışmaları başladı.

Kazı çalışmalarına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Müze Müdürü Mehmet Alkan katıldı.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "2020 yılında göreve başladıktan sonra Perre Antik Kenttin önemine binaen bu kazılara başlamıştık v geçen yıllarda bu kazılar devam etti. Budan sonrada her yıl devam edecek bu yılda özel idaremizden aldığımız bütçe ayarlandı ve ihaleler yapıldı, bugün kazı çalışmaları başlandı. Perre herkesin bildiği gibi önemli bir antik kent Komegene ve Roma uygarlığında önemli bir ticaret dinsel motifleri olan bir şehir bizler bunun ayağı kaldırılmasına ve açığa çıkarılmasına kararlıyız Perre Antik Kenti Adıyaman ve Türkiye turizmine, Ülkemiz turizmine çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz."dedi.

"Kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan bir alan bunun çalışmaları devam ediyor"

Perre Antik Kent'inde sonsuzluk merdiveni denilen 3 yıl sonunda ulaşılan bir merdiven olduğunu 100 basamağa ulaşıldığını ama hale merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem olduğunu belirten Vali Çuhadar,"Perre Antik Kent konusunda çalışmalarımız devam edecek. Dediğim gibi buranın altında güzel çok zenginlikleri yatıyor. Ve biz bunları ayağa kaldırıp açığa çıkarıp ülke turizmine kazandırmaya kararlıyız. Kazılar bu alanda yerleşim alanı çıktı evler çıktı hemen buna yakın yerlerde çalışmalar devam ediyor. Birde sonsuzluk merdiveni dediğimiz 3 yılsonuna ulaşamadığımız bir merdivenimiz var. Yüz basamağa ulaştık ama hale merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem var. O merdivende de çalışmalarımıza devam edeceğiz bu yıl Kahta'da bulunan Karakuş Tümülüs’ünde neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan bir alan bunun çalışmaları devam ediyor. Eğer Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınırsa tümülüsün açılması gündeme gelecek ve oda ülkemiz ve Adıyaman için büyük heyecan uyandıracak. Adıyaman açık hava müzesi bu yıl bir hareketlilik var yerli turizmde ama yabancı turizminde de biz bütün dünya vatandaşlarını Adıyaman’ı görmeye gezmeye Adıyamanlıları tanımaya, buraların tarihini keşfetmeye davet ediyoruz. Çünkü Komegene uygarlığı Adıyaman’da başlayıp, Adıyaman’da biten bir uyarlık Adıyaman görülmeden Komegene tanınamaz bütün dünya vatandaşlarını Adıyaman’ı görmeye gezmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mimari yapıların ortaya çıkması münasebeti ile bu yıl yine kazılarımıza başladık"

Geçmiş yıllarda yaptıkları kazı çalışmalarında mimari yapılar, fırın yapısı ve dokuma tezgahlarının bulunduğunu belirten Müze Müdürü Mehmet Alkan ise şunları söyledi:

"2021 yılında 12 açmada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda mimari yapılar, fırın yapısı ve dokuma tezgahlarının bulunduğu alanda kazı çalışmaları yaptık. Bununla beraber mimari yapıyı ortaya çıkardık. Bu mimari yapıların ortaya çıkması münasebeti ile bu yıl yine kazılarımıza başladık. Ve kazıların yapılması sonucu güneye doğru bütün yapıları ortaya çıkarmaya çalışacağız. 2021 yılında yine yapmış olduğumuz sonsuzluk merdivenindeki kazılarımızda merdivenin sonunu bir türlü getiremedik. Fakat bu yıl yapacağımız çalışmalar sonucunda merdivenin sonunu ortaya çıkaracağız. Bu merdivenin nereye ulaşacağı ile ilgili gizem ortandan kalmış olacak. Yine mozaikli alanda bir kazı çalışması yapacağız"

Valimiz Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kentindeki tarihsel ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkartılması amacıyla Nekropol alanda başlatılan kazı çalışmalarını gezerek, kazı çalışmaları sırasında çıkarılan ve roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri inceledi.

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