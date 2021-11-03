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Perre Antik Kenti'nde tarihi keşif - Videolu Haber

Adıyaman Perre Antik Kenti'nde daha önce çıkan üzüm işlikleri, bu sefer yaşam alanı olan Roma çeşmesinin kuzeyinde yer alan ve bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm işliği su kanal sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:28
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Perre Antik Kenti'nde tarihi keşif - Videolu Haber

Kommagene Krallığının beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kentinde 2001 yılında başlayan ve 2009 yılına kadar süren kazılar ara verilmişti.

11 yıl aradan sonra tekrar başlayan kazı çalışmalarında üzüm sıkmada kullanılan ve şarap üretimi yapılan 9 üzüm işliği bulunmuştu. Devam eden kazılar sonrası yaşam alanı içerisinde Roma çeşmesi kuzey kısmında bin 400 yıllık ikinci üzüm işliği ve su kanal sistemi bulundu.

Perre Antik Kent'i Roma Çeşmesi yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında 4 ton üzüm soyunun biriktirme kapasitesine sahip işlik ile su kanal sistemine rastladıklarını belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Milattan sonra 4. yüz yıla dayanan su kanal sisteminden oluşan kök yapılarıyla yapılmış kanal sistemi gördük. Günümüzden yaklaşık bin 600 yıl önce Roma dönemine ait su sistemi nasıl olduğuyla ilgili bilgiler bize sunmaktadır. Yine aynı bölgede işlik alan tespit ettik. İşlik 2x2 metre ebadında olup yaklaşık 2 metre 50 santim uzunluğuna sahip. 40 dönümlük alanda üzüm hasat edilerek burada üzümün sıkılmasıyla beraber yaklaşık 4 ton üzüm soyunun biriktirmesinden oluşan bir işlik. Zaten büyük olmasıyla ilgili burada ne kadar büyük bir işlik alanı olduğu ilgili önemli bulgular veriyor. Biliyoruz ki, biz Kommagene Kralı önemli ihraç alanlarından bir tanesi ihraç edildiği hakkında önemli bilgiler bize sunmaktadır” dedi.

 

Kaynak: PHA
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