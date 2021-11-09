Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Perre Antik Kent kazılarında 6. yüzyıl depreminin izlerine rastlandı

Perre Antik Kent Nekropol alanın ön kısmında başlatılan kazılarda milattan sonra 6. ve 7. Yüzyıl arasında meydana gelen büyük depremin izlerine rastlandı.

09 Kasım 2021 Salı 11:38
5 Okunma
Perre Antik Kent kazılarında 6. yüzyıl depreminin izlerine rastlandı

Perre Antik Kent Nekropol alanın ön kısmında başlatılan kazılarda milattan sonra 6. ve 7. Yüzyıl arasında meydana gelen büyük depremin izlerine rastlandı.

Perre Antik Kentin, 1’i Roma Çeşmesi bölgesinde, 6’sı nekropol alanın batısında olmak üzere 7 ayrı açmada yürütülen kazı çalışmalarında yeni eserler ve bilgiler elde edildi. Nekropol alanın batı kısmındaki arazide yapılan kazılarda, 1400 yıllık yerleşim alanında oda kalıntıları ortaya çıktı.

Yerleşim alanındaki kazılarda, yapıların çatı kiremitlerinin tamamen çökme şekilde ortaya çıktı. Arkeologlar ve bilim adamları yaptıkları araştırmada, Kuzey Mezopotamya’da M.S. 6 ve 7. Yüzyıl arasında Samosata’yı (Samsat) etkileyen depremde Perre Antik Kent’inde etkilendiği görüşüne vardı. Ortaya çıkan bu yapıların depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. Kaynaklarda, bu depremin büyük bir yıkıma neden olduğu belirtiliyor.

Ortaya çıkan konut içinde ayrıca Pompeii tipi değirmen, Geç Antik Çağ’da bağcılık ve üzüm işçiliğinin yanı sıra küçük ölçekli tahıl üretimin yapıldığını gösteren eserler çıktı.

Daha önce İl Özel İdare ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılan kazıların ardından Türk Tarih Kurumu’nun verdiği destek ile Perre Antik Kentteki kazıların devam ettiğini belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Genç Antik Çağ tarihi ile yeni bulgular ortaya çıktığını kaydetti.

Alkan, “Perre Antik Kent’in milattan sonra 6. ve 7. yüzyıl arasında Kuzey Mezopotamya’da meydana gelen ve Antik Samosata’yı vuran büyük depremin Perre Antik Kent’i de etkilediğini görüyoruz. Kazılarda deprem izlerinin ortaya çıktığını düşünmekteyiz. Bunu bize gösteren kanıtlar ise, üst örtüdeki çatı kiremitlerinin çökme şeklinde tamamen yıkılmasıdır” dedi.

Kazılarda görevli Arkeolog Yıldız Ersönmez ise konuşmasında, “Stroser dediğimiz çatı kiremidi yığınları ile karşılaştık. Bu yığınlar çökme şeklindeydi. Bu da bizim aklımıza deprem ihtimalini getirdi” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 09.11.2021 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Perre Antik Kent’inin deprem haritası çıkarıldı - Videolu Haber
Perre Antik Kent’inin deprem haritası çıkarıldı - Videolu Haber
‘Yunus Diye’ tiyatro oyununu minikler çok sevdi
‘Yunus Diye’ tiyatro oyununu minikler çok sevdi
Yazar Saygı Öztürk, kitapseverlerle buluştu
Yazar Saygı Öztürk, kitapseverlerle buluştu
Adıyaman’da çocuklar tiyatroyla buluşacak
Adıyaman’da çocuklar tiyatroyla buluşacak
Perre’de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu
Perre’de bin 600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu
Perre Antik Kenti'nde tarihi keşif - Videolu Haber
Perre Antik Kenti'nde tarihi keşif - Videolu Haber
Prof. Dr. Duruhan, Hz. Nuh’un gemisini buldu - Videolu Haber
Prof. Dr. Duruhan, Hz. Nuh’un gemisini buldu - Videolu Haber
Adıyaman’da festival coşkusu - Videolu Haber
Adıyaman’da festival coşkusu - Videolu Haber
‘Leyla ile Mecnun’ Adıyaman’a geliyor
‘Leyla ile Mecnun’ Adıyaman’a geliyor
Yeşilaylı gönüllü gençler tarihi yerleri gezdi
Yeşilaylı gönüllü gençler tarihi yerleri gezdi
AK Parti Milletvekili Toprak: Adıyaman bütün değerleriyle markalaşmaya öncülük ediyor
AK Parti Milletvekili Toprak: Adıyaman bütün değerleriyle markalaşmaya öncülük ediyor
Öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
Öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
Yoga dergisinin yeni sayısı okurlarla buluştu!
Yoga dergisinin yeni sayısı okurlarla buluştu!
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Adıyaman'da Prehistorik ve Protohistorik Çağ arkeolojik yüzey araştırmaları tamamlandı
Adıyaman'da Prehistorik ve Protohistorik Çağ arkeolojik yüzey araştırmaları tamamlandı
Nar ve Çiğköfte Festivali 16-17 Ekim’de yapılacak
Nar ve Çiğköfte Festivali 16-17 Ekim’de yapılacak
Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor
Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor
Turizmci Kuştepe: Turizm sektörü yasakların kalması ile canlandı
Turizmci Kuştepe: Turizm sektörü yasakların kalması ile canlandı
Adıyaman’da festival coşkusu üçüncü gününde
Adıyaman’da festival coşkusu üçüncü gününde
Engellilerden Nemrut Dağı'nda aşı çağrısı
Engellilerden Nemrut Dağı'nda aşı çağrısı
‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde eğlence dorukta
‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde eğlence dorukta
Adıyaman Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı
Adıyaman Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı
Adıyaman’da festival heyecanı başlıyor
Adıyaman’da festival heyecanı başlıyor
'Çiğköfte ve Nar Festivali' öncesi detaylar görüşüldü
'Çiğköfte ve Nar Festivali' öncesi detaylar görüşüldü
Sürünerek girdikleri Roma Çeşmesi’nde muhteşem yapıyla karşılaştılar
Sürünerek girdikleri Roma Çeşmesi’nde muhteşem yapıyla karşılaştılar
Adıyaman ‘Gençlik ve Çocuk Festivali’ne hazırlanıyor
Adıyaman ‘Gençlik ve Çocuk Festivali’ne hazırlanıyor
Üniversite öğrencilerine çiğköfte partili 'hoş geldiniz' etkinliği - Videolu Haber
Üniversite öğrencilerine çiğköfte partili 'hoş geldiniz' etkinliği - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber
Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları tespit edildi
Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları tespit edildi
TGSP’li gençlerden Spor Müdürü Keleş’e ziyaret
TGSP’li gençlerden Spor Müdürü Keleş’e ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim