Panorama 25 Aralık Müzesi 5 ayda 100 bin kişiyi ağırladı

Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan müze, pandemi sonrası turizm sezonun açılmasıyla yoğunluk yaşadı. 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Panorama 25 Aralık Müzesi, özgün ve zengin içeriğiyle yerli, yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Mimarisi ve tasarımıyla ön plana çıkan müzede; yağlıboya tekniğiyle yapılan 14 adet tablo, 3 adet diorama ve 120 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe sahip eşsiz tam bir panoramik alan ile Antep Savunması tüm yönleriyle anlatılarak, Antep harbi gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı onlarca harp döneminde kullanılan eşyalar özenle sergileniyor. Çağdaş ve modern müzeciliğin gerektirdiği interaktif alanlarıyla dikkat çeken Panorama 25 Aralık Müzesi’nde, çocuk oyun alanı, konferans salonu ve hediyelik eşya mağazaları bulunuyor.