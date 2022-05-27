Özel çocuklarından özel sergi

Adıyaman Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği ve 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde sürecek olan serginin açılışa Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde yatılı kalan özel çocuklardan oluşan ve Türkiye’de bir ilk olan Mehteran takımının gösterisi büyük ilgi gördü.

Sergi açılışını gerçekleştiren Vali Yardımcısı İhsan Maskar,"Özel çocuklarımızın hünerlerini sergiledikleri böyle müstesna bir serginin açılışını gerçekleştirmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Özel çocuklarımızın gelişimleri desteklenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelerde aktif rol almalarının sağlanması, el becerilerinin ve yaratıcılıklarının desteklenmesi kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklarımızın el emeği eserlerini sergiledikleri bu ürünlerin sanatsal bir ustalıkla oluşturmalarını görmek hepimize mutluluk vermektedir. Bu hususta Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü, Özel çocuklarımıza sevgi ve şefkat içerisinde yeteneklerini ortaya çıkaracak sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirmelerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Daha sonra konuşan İl Müdürü Fehmi Çelik ise şunları söyledi:

"Özel Çocuklarımızın birbirinden hünerli ellerle gerçekleştirdikleri el emeği göz nuru ürünleri sergisinin açılışını yapmak son derece mutluluk vericidir. Türkiye de bir ilk olan Mehteran takımımızla kültürüne sahip çıkan ve El sanatları dalında ürünlerini ortaya koyan özel çocuklarımız desteklendiğinde nasıl başarılara imza attıklarını bizlere göstermişlerdir. 13-18 Yaş arası Engelli çocuklarımızın gelişimini desteklemek, Motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, yaşadıkları duygusal semptomatik yoksunluğu, aile sevgisi ve şefkatini en üst düzeyde sağlayarak ortadan kaldırma gayreti temel vizyonumuz içerisinde yer almaktadır. Aynı şekilde çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu yönde nüfus eden başarıya ulaşma, toplumsal hayat içerisinde aktif rol alma, ifade becerilerinin güçlendirilmesi ve kendini gerçekleştiren bir birey haline getirme metadolojisi ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sergimizin açılışına teşrif eden Vali Yardımcımız Sayın İhsan Maskar Bey’e, İŞKUR İl Müdürümüz Sayın Mehmet Emin Yücekaya beye, sergi platformumuzu oluşturmamıza imkân veren Adıyaman Park AVM Yönetimine, sergimize katılan vatandaşlarımıza ve Çocuklarımızın el emeği ürünlerini vatandaşlarımız ile buluşturan Adıyaman Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüzde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."