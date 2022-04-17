Ömer Karaoğlu'ndan muhteşem konser

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl Abdulhamid Han Kültür Merkezinde düzenlenen Ramazan etkinliklerine konuk olan ilahi sanatçısı Ömer Karaoğlu söylediği birbirinden güzel ilahilerle salonu dolduran Adıyamanlılara güzel bir gece yaşattı.

Karaoğlu'nun söylediği ilahilere eşlik eden davetliler ise program sonunda sanatçıyı ayakta alkışladı.

Program sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sanatçıya performansından dolayı teşekkür ederek, gecenin anısına plaket takdim etti.