Öğretmenler korosundan 'Öğretmenler Günü'ne özel konser

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Şarkılar Bizi Söyler Bizde Şarkıları Söyleriz” projesi kapsamında Kahta’da görev yapan öğretmenlerden koro ekibi oluşturuldu.

Müzik Öğretmeni Kadir Hanbay’ın şefliğinde yaklaşık 2 aydır hazırlanan öğretmenler Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konser ile çalışmalarını sergiledi.

Enstrümanların da öğretmenler tarafından çalındığı konserde, solo ve koro olarak 16 türkü seslendirildi.

Öğretmenleri yalnız bırakmak istemeyen Sanatçı Kahtalı Mıçı geceye renk kattı.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinen Kahtalı Mıçı tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

24 Kasım 'Öğretmenler Günü' nedeniyle öğretmenlerin moral ve motivasyonu arttırmak amacıyla müzik ve farklı branşlardaki öğretmen arkadaşlardan koro ekibi oluşturduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Öğretmen arkadaşlarımızı sahnede türküleri seslendirirken izlemek bizi mutlu etti. Gönül telimize dokunan çok güzel türküler söylediler. Farklı branşlardaki öğretmen arkadaşlarımız olan arkadaşlarımız enstrümanlar çaldılar, türküler söylediler. Büyük fedakarlılıklar göstererek bu geceye hazırlandılar. Bu güzel programda bizi yalnız bırakmayarak konserimizi onurlandırarak gecemize renk katan Sanatçı Kahtalı Mıçı’ye çok teşekkür ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen Müzik Öğretmeni Kadir Hanbay ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA