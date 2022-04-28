'Nesl-i Şahane Projesi' başarıyla tamamlandı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından Yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan bir proje daha başarıyla tamamlandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci yaptığı açıklamada; 2021 yılında hayata geçirilen “Nesl-i Şahane” Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunduğumuz ve Bakanlık tarafından 1 yıl boyunca desteklenen Projemiz 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başladığını söyledi.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Ketenci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yıl süren projemizde amacımız milli, manevi değerlere bağlı, akıl ve beden sağlığı yerinde gençlerin yetişmesine katkı sunmak adına gönüllülük müessesi olan Yeşilay'ı daha etkin hale getirerek; gençlere yönelik oluşturulan ortam ve aktivitelere katılarak kişisel anlamda kendilerini geliştirecek, arkadaşlar edinecek ve böylece sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamaktı. Yapılan faaliyetler ile bu çalışmaları güçlendirmek proje hedeflerimizden biriydi. Hedef kitlesi 13-29 yaş aralığında olan gençlere yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlendik. Alanında uzman Hayati İnanç ve Nurullah Genç gibi değerli isimleri ağırlayarak daha fazla gencimizin bilinçlenmesi için çalışmalar yapıldı."

Adıyaman geneli ailelerinde katılım sağlayabileceği uçurtma şenliği düzenlendiğini hatırlatan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, "Amacımız gençleri ve çocukları aileleri ile birlikte yapabilecekleri aktivitelerin olduğunun ve birlikte zaman geçirebilmelerinin onlara çok iyi geleceğini vurgulamaktı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve imkanları kısıtlı olan liseli ve üniversiteli gençlerimiz ile birlikte Diyarbakır, Mardin ve ilimizin tarihi yerlerine gezileri düzenlenerek tarihi yerleri gezmelerine olanak sağladık. Gençlik konserleri düzenleyerek gençlerimizin doyasıya eğlendirdik. Piknikler yapılarak gençlerin günlerini daha aktif ve verimli geçmesi için etkinlikler düzenledik. Proje süreci boyunca bizleri destekleyen değerli kurum amirlerimize, etkinlik organizasyonlarında canla başla çalışan Şube üye ve gönüllülerimize, Bölge koordinatörlüğümüze, İlçe Temsilcilerimize, Gençlik ve Spor Kulübümüze, YEDAM çalışanlarımıza, Genç Yeşilay ekibimize teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.