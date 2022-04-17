Nemrut Dağı'nın ilk turistlerine karanfilli karşılama

2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda turizm sezonu başladı.

Yılın 4-5 aylık kış aylarında soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Nemrut Dağı’na gün batımını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlere Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından karanfil ile karşılandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı’na tüm vatandaşlarımızı yurt içinden ve yurt dışından misafir etmeye ve bu güzellikleri görmeye davet ettiklerini ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata,"Gün doğumunun ve gün batımının en güzel bir şekilde seyredildiği Nemrut Dağı’nda sezonu açmış bulunmaktayız. En son karların erimesi ile beraber açtığımız yoldan sonra, Ramazan ayı olmasına rağmen turizm hareketliliğinin de arttığını görüyoruz. Bu tabi covit vakalarının azalması ile de ilgili. Son 3 senede turizm yoğunluğunun azaldığını düşünecek olursak bu sene yüksek bir turizm hareketliliğini bekliyoruz. 2 bin yıl öncesinde tarihin bu izlerinde bu doğal güzelliklerle tüm vatandaşlarımızı yurt içinden ve yurt dışından misafir etmeye ve güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Nemrut Dağı’ndaki devasa heykelleri herkesin muhakkak gelip görmesi gerektiğini ifade eden ve Samsun’dan gelen Tekin Ailesi, "Çok güzel bir yer burası. Herkesin muhakkak gelip görmesi gerekiyor. Biz ailece Samsun’dan geliyoruz. Nemrut’taki devası heykelleri görmeye geldik. Burası çok güzel ve harika bir yer" dedi.

Köpeğiyle birlikte Nemrut Dağı’na gelen bir İngiliz ise, bu güzellikleri çok beğendiğini ve herkesin muhakkak görmesi gerektiğini ifade etti.