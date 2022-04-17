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Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

17 Nisan 2022 Pazar 08:27
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Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda turizm sezonu açıldı.

Her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, “Gün doğumunun ve gün batımının en güzel bir şekilde seyredildiği Nemrut Dağı’nda sezonu açmış bulunmaktayız. En son karların erimesi ile beraber açtığımız yoldan sonra, Ramazan ayı olmasına rağmen turizm haketliliğinin de arttığını görüyoruz. Bu tabi covit vakkalarının azalması ile de ilgili. Son 3 senede turizm yoğunluğunun azaldığını düşünecek olursak bu sene yüksek bir turizm hareketliliğini bekliyoruz. 2 bin yıl öncesinde tarihin bu izlerinde bu doğal güzelliklerle tüm vatandaşlarımızı yurt içinden ve yurt dışından misafir etmek için buralarda bekliyoruz.” Diye konuştu

Nemrut Dağı’na gün batımını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlere Kaymakam Selami Korkutata karanfil takdim etti.

Kaynak: iha
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