NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu

Adıyaman Garnizon Komutanlığı ve Askerlik Şubesi Başkanlığı görevini yürütürken 2018 yılında İstanbul Esenler Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar'ı ziyaret eden Nemrut Dağı Fotoğraf Sanatı Dernek (NEFSAD) Başkanı Bilal Mente, Dünyanın 8. harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı tablosunu hediye etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Mente," İstanbul 3.kolordu Albayı Sayın Davut Kulalar ziyarete bulundum. İstanbul ve Adıyaman turizmi üzerine de kısa bir hasbihal ettik. Bu güzel sohbetten sonra kendisine 16-19 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da Adıyamanlılar Tanıtım Gününde görücüye çıkan fotoğraf tablolarından bir tanesini takdim ettim. Sayın Albay Davut Kulalar'ın bize gösterdiği misafirperverliğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.