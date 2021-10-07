Nar ve Çiğköfte Festivali 16-17 Ekim’de yapılacak

Esenler Belediyesi, ÇİĞDER ile Esenler Adıyamanlılar Derneği’nin organize ettiği Çiğköfte Festivali bu yılda düzenlenecek.16-17 Ekim tarihlerinde Esenler’deki Dörtyol Meydanı’nda düzenlenecek festival için Esader Başkanı Yusuf Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, bu yıl beşincisi düzenlenecek festival için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

Festivalde, Adıyaman'la bütünleşen çiğ köfte, dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikramı ile Adıyaman narı ve bademi dağıtılacak. Çiğ köfte hazırlayan ustalar, Adıyaman’ı simgeleyen çeşitli görseller, nar ve bademden Türk Bayrağı yapacak.