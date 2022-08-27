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Muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan ’Takoran Vadisi’ keşfedilmeyi bekliyor

Batısında Adıyaman ve doğusunda Şanlıurfa’nın bulunduğu Takoran Vadisi (Gerger Kanyonu) muhteşem doğası ve tarihi yapısıyla kendine hayran bırakıyor.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:17
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Muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan ’Takoran Vadisi’ keşfedilmeyi bekliyor

Batısında Adıyaman ve doğusunda Şanlıurfa’nın bulunduğu Takoran Vadisi (Gerger Kanyonu) muhteşem doğası ve tarihi yapısıyla kendine hayran bırakıyor.

Fırat Nehri’nin her iki yakasında binlerce yıl, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış onlarca mağara, kaya mezarı, tarihi-kültürel yapı ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Takoran Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve görevliler, Takoran Vadisi’nin Adıyaman (batı) tarafında alan taraması yaptı. Özellikle Hellenistik ve Roma Dönemine ait yapıların bulunduğu Vadide bulunan mağaralar ve yapılar tek tek incelendi.

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü ile vadinin iki tarafı birbirine bağlandı. Ulaşımın kolaylaştığı vadi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarih ve doğanın baraj ile buluştuğunu dile getiren Sidar Demir, “Ben buraları çok beğendim. Rehberlik bölümü öğrencisi olduğum için ve alanıma girdiği için gayet güzel buldum. Baraj ile bütünleşen tarihi mekanlar ve tarihi mağaralar bayağı bir ilgimi çekti. Adıyaman’a gelip buraları görmeden gitmeyin derim” dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin Vadiyi görmesi gerektiğini kaydeden Tayyar Yıldız ise, “Fırat Nehri yatağında ki, Siverek Gerger hattındaki Takoran Vadisi herkesin görmesi gereken muhteşem doğal güzellikleri barındıran bir yer. Tarihi mağaraları olsun, doğal güzelliği, bitki örtüsü olsun, doğal manzarası olsun kesinlikle görülmeye değer bu yeri herkesin görmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan da, “Kaya yerleşkeleri, doğal manzarası, kültürel yapılarıyla beraber Takoran Vadisi müthiş bir güzellik içinde barındırıyor. Özellikle Roma ve Hellenistik döneme ait tarihi yapılar bulunuyor. Yerli ve yabancı turistleri burayı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
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