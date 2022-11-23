Mithridates Kalinikos’un anıt mezarına koruma bandı

Kommagenelilerin yazlık başkenti ve en önemli askeri üssü konumunda olan Arsemia Ören Yeri’ndeki Kral Antiochos’un babası Mithridates Kallinicos’un anıt mezarına giden tünelin girişinin yıllardır korumasız olduğunu, yazılı ve görsel medyada yaptıkları çağrıların yerini bulduğunu ifade eden Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Üyesi ve Turizm Eski Müdürü Mahmut Arslan, konu hakkında yaptığı açıklamada; “1960’larda Alman Arkeolog Epigraf F. Karl Dörner o günün şartlarında ancak 158 metre kazabildiği ve dağın derinliğine inen anıt mezar merdivenleri yıllardır korumasızdı. Büyük bir ayıp olarak görünen bu görüntü gelen ziyaretçilerin de tepkisine neden oluyordu. Bir demir parmaklık, bu ayıbı kapattı.

Yazılı ve görsel medyada yaptığımız çağrılar yerini buldu. Müze müdürümüz ile yaptığımız görüşmeden sonra girişlerin engellenmesi için giriş demir parmaklıkla kapatıldı. Müze Müdürümüz Mehmet Alkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.