Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi

Adıyaman Belediyesi tarafından il merkezindeki okullara yönelik başlatılan tiyatro günlerinin ilk seansına misafirler olan Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, oyuna büyük ilgi gösterdi.

Adıyaman Belediyesi tiyatro ekibi tarafından 'kötü arkadaş ve kötü alışkanlıkların zararları' konusu üzerine hazırlanan ve öğrencilere patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunulan oyun Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda sahnelendi. Salonunu dolduran yüzlerce öğrenci oyunu büyük bir beğeniyle izleyerek, oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

Yetkililer, çocukların zararlı maddelerden uzak durmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin belirli periyotlarda tüm öğrenciler için sahneleneceğini dile getirdi.