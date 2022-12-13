Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Üyesi Yazar Laszlio Liszkai, GAP bölgesi gezisinde önemli açıklamalarda bulundu.

Muammer Kaddafi ve aykırı liderler hakkında yaptığı röportajları ve yazdığı kitaplar ile tanınan Laszlio, "Mezopotamya turları Nemrut'tan başlamalı. Nemrut anıtsal alanı ve aynı uygarlığa bağlantılı diğer tarihi yerler adeta insanlık için antik çağın kütüphanesi gibidir. Nemrut, bir taç gibi Mezopotamya’yı tepeden izlenmektedir. Mezopotamya turlarının Nemrut'tan başlaması gerektiğini yazacağım ve önereceğim"dedi.

Dünyanın değişik ülkelerine vip turlar düzenlediklerini ifade eden Laszlio Liszkai’nin eşi Jessenszky Liszkai de, “Buraya gelme amacımız önümüzdeki yıl Mezopotamya’ya 6 ve 12 günlük vip turlar düzenlemek. Turlarımız Nemrut'tan başlayacak” dedi.

Liszkai çifti, Nemrut’tan sonra Cendere Köprüsü ve Gerger Kanyonu’nun alternatif turizm için önemli turizm kaynağı olduğunu ve buralarda çektikleri fotoğrafları Avrupa'daki tur operatörlerine de tavsiye edeceklerini belirttiler.