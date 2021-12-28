Mehmet Akif Ersoy unutulmadı

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şiir Akşamları' programlarının sonuncusu İstiklal Marşı'mızın şairi Üstâd Mehmet Akif Ersoy onuruna yapıldı.

Vefatının 85. Yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesi'nde Adıyamanlı şiir severlerle buluşan usta şair Bedirhan Gökçe, Adıyamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile şiir severler eşsiz yorumuyla davetlileri büyüleyen Bedirhan Gökçe'yi ayakta alkışladı.

Program sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, eşsiz sunumundan dolayı Bedirhan Gökçe’ye teşekkür ederek, plaket takdim etti.