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'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta da yoğun bir ilgiyle devam etti.

06 Eylül 2022 Salı 16:22
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'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta da İmamağa, Bahçecik, Kap Cami, Varlık Mahallesi sakinleri için düzenlendi.
İmamağa Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu bahçesinde gerçekleşen konserde sevenleriyle bir araya gelen Mehmet Balcı, Yılmaz Kaya, Mustafa Çiftçi ve Harfane Ekibi Konseri yoğun ilgi gördü.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve konser öncesi çocuklar için palyaço, yüz boyama ve çocuk oyunlarıyla renklendirilen konsere katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da coşkuya ortak oldu.

Kaynak: PHA
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