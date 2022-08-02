Sosyal Belediyecilikte önemli hizmetler ortaya koyan Adıyaman Belediyesi yepyeni ve eğlence dolu bir projeyi daha vatandaşlar için hayata geçiriyor.

Hem şehrin değerlerinden olan yerel sanatçılarla vatandaşları buluşturmak, hem de yaz mevsiminde sıcaktan bunalan Adıyamanlıların sokağa çıkarak bir ardada zaman geçirmesini sağlamak amacıyla planlanan 'Mahallemde Şenlik Var' projesi kapsamında her hafta bir mahallede şenlik düzenleneceğini söyleyen yetkililer, şenliklerin ilkinin Mehmet Akif Mahallesi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Yetkililer etkinliklerin ilk hafta programı ile ilgili verdikleri bilgi de şunları dile getirdi: "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliklerinin ilk hafta programında, yerel sanatçılarımızdan Delal Metin ile Haşim&Gülistan Tokdemir, 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'da Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle buluşacak. Mehmet Akif Mahallesi Şeref Cengiz İlköğretim Okulu bahçesindeki bu güzel etkinliğe tüm mahalle sakinlerini davet ediyoruz."