Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.657,09
ALTIN
1.030,57
DOLAR
17,96
STERLİN
21,93
EURO
18,34

'Mahallemde şenlik var'

Adıyaman Belediyesi tarafından 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri Mehmet Akif Mahallesi'nde start alıyor.

02 Ağustos 2022 Salı 14:53
6 Okunma
'Mahallemde şenlik var'

Sosyal Belediyecilikte önemli hizmetler ortaya koyan Adıyaman Belediyesi yepyeni ve eğlence dolu bir projeyi daha vatandaşlar için hayata geçiriyor.
Hem şehrin değerlerinden olan yerel sanatçılarla vatandaşları buluşturmak, hem de yaz mevsiminde sıcaktan bunalan Adıyamanlıların sokağa çıkarak bir ardada zaman geçirmesini sağlamak amacıyla planlanan 'Mahallemde Şenlik Var' projesi kapsamında her hafta bir mahallede şenlik düzenleneceğini söyleyen yetkililer, şenliklerin ilkinin Mehmet Akif Mahallesi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.
Yetkililer etkinliklerin ilk hafta programı ile ilgili verdikleri bilgi de şunları dile getirdi: "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliklerinin ilk hafta programında, yerel sanatçılarımızdan Delal Metin ile Haşim&Gülistan Tokdemir, 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'da Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle buluşacak. Mehmet Akif Mahallesi Şeref Cengiz İlköğretim Okulu bahçesindeki bu güzel etkinliğe tüm mahalle sakinlerini davet ediyoruz."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ressam Semra Ulusoy 4’üncü kişisel sergisini açtı
Ressam Semra Ulusoy 4’üncü kişisel sergisini açtı
Grup Ravza ilahi grubundan ikinci Kürtçe klip
Grup Ravza ilahi grubundan ikinci Kürtçe klip
El emeği göz nuru ürünler 'Mezopotamya’da Kadın' sergisinde görücüye çıktı - Videolu Haber
El emeği göz nuru ürünler 'Mezopotamya’da Kadın' sergisinde görücüye çıktı - Videolu Haber
Ressam Semra Ulusoy karma kuş evi ve rölyef çalışmalarını sergileyecek
Ressam Semra Ulusoy karma kuş evi ve rölyef çalışmalarını sergileyecek
Belediye Konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı
Belediye Konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı
Kayısı Festivali’nde Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu
Kayısı Festivali’nde Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu
Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait mezarlar bulundu
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait mezarlar bulundu
Bu yıl, akıl ve zeka oyunları yılı olacak - Videolu Haber
Bu yıl, akıl ve zeka oyunları yılı olacak - Videolu Haber
Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Popçu Sonses, hemşerileriyle buluştu
Popçu Sonses, hemşerileriyle buluştu
Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor
Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk yarışması başladı - Videolu Haber
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk yarışması başladı - Videolu Haber
‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı
‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim