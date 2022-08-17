'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleriyle yaz akşamları eğlenceye dönüşüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir noktada düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta da büyük ilgi gördü.

Yerel sanatçılar Haydar Ulaş, Hüseyin Ekinci ve Lokmanlı Mahmut'un katılımıyla bu hafta Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Karapınar Mahallesi'ni kapsayan Kalıcı Semt Pazarı'nda düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliğine katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle coştu.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program öncesi çocuklar palyaço, yüz boyama, animasyon ve şarkılarla doyasıya eğlendi.

Kaynak: PHA