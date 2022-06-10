Lise öğrencilerden resim sergisi

Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlik programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Amiri Hacı bayram Arpacı, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerin düzenlediği şarkı ve şiir yarışmasında keyifli anılar yaşanırken yılsonu etkinliği sonrası resim sergisini ile program sonlandırıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar,"Eğitim ve öğretiminin bir yılını sonlandırarak şiir ve şarkı yarışmasında, resim sergisi etkinliğinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz" dedi.