Latif Doğan yöresel dövmeci tanıttı - Videolu Haber

Tatilini Besni’de geçiren Latif Doğan arkadaşlarının hazırladığı Dövmeç yemeğinin mevsimin en leziz yemeği olduğuna dikkat çekti.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanın da davetli olduğu tanıtımda Doğan şunları söyledi:

"Besni ilçemizde özellikle yaz aylarında bölgenin yerli ürünleri domates patlıcan ve yeşilbiberin yetiştiği süreçte vatandaşlarımız yöresel yemeklere ağırlık veriyorlar.

Besni ilçesinde yaygın olan teneke tava gibi yemeklerin yanı sıra fırınlarda en çok dövmeç yemeği yer alıyor. Dövmeç yemeğinin malzemeleri patlıcan, domates, yeşilbiber ve sarımsaktır. Bunlar fırında pişirilir ve Dövmeç tokmağı dediğimiz aletle, o olmazsa su bardağı altı veya gazoz şişelerinin altıyla bu malzemeler iyice ezilir, sonra zeytinyağı bir miktar dökülür bu malzeme karıştırılır tekrar fırına verilir ve afiyetle yenir. Bu gün çocukluk arkadaşlarım hazırlamıştı böylelikle Dövmeç yemeğini de tanıtmış olduk."

Kıymaz: Latif Doğan ilimizi ilçelerimizi tanıtıyor

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ’da Latif Doğan’ın Adıyaman için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Latif Doğan 30 yıllık değerli bir dostum arkadaşım. Türkülerimizi gazellerimizi iyi yorumluyor. Sahne aldığı canlı yayınlarda devamlı Adıyaman ve Besni den bahsederek bölgemizin tanıtımını yapıyor. Memleketimiz için bir değer olan latif Doğan kardeşime başarılar diliyorum"

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