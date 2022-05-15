Kursiyerlerin el eme göz nuru sergisine yoğun ilgi

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören bayan kursiyerler Adıyaman Park AVM’de açmış olduğu "Sedef Kakma Filmografi ve Katı Sanatı" sergisinde el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerle buluşturdular.

Farklı teknikler ile yaptıkları eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Hocası Asiye Aydın,"Kursiyerlerimizle çok severek çalıştığımız farklı teknikler ile yaptığımız eserleri sergiliyoruz. Çok güzel bir sergi oldu, vatandaşlarımız beğenisi kazanan eserlerimiz El emeği, göz nuru tasarımlarımız olduğu için çok mutluyum, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum"dedi.

Kursiyerlerden Betül Dimez ise şunları söyledi:

"Halk Eğitim Merkezine bağlı olarak Asiye Aydın hocamızın öncülüğünde başlamış olduğumuz kursumuzun sonucunda el emeği göz nuru eserlerimizi halkımıza sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Kursumuz Adıyamanlı kadınlarımıza sosyal hayat, el becerisi ve aynı zamanda aile bütçesine katkı sunması konusunda göstermiş olduğu başarının bir neticesidir."