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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlediği ödül töreninde Fatih Belediyesi’ne Yılın İşbirliği ödülü layık görüldü.

29 Mart 2022 Salı 12:11
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül

Bu yıl “Kütüphanede Hayat Var” ana temasıyla düzenlenen 58. Kütüphane Haftası açılış programı ve ödül töreni Ankara CSO Tarihi Salon’da, kütüphaneciler, araştırmacılar, akademisyenler, yayıncılar, yazarlar, yerel yönetimler, meslek birliklerinin katılımı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Okuma kültürünün yaygınlaştırılması, kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığının geliştirilmesi adına değerli çalışmalar yürüten kişi ve kurumlara 12 kategoride ödülleri takdim edildi. Üç  yılda 13 kütüphane kazandıran Fatih Belediyesi’ne Yılın İşbirliği kategorisinde ödül verildi. 
Bakan Yardımcısı Demircan: “Kararlılıkla hizmet üretmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz”
Programın açış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplam 1252 halk kütüphanesi ve 66 gezici kütüphane ile vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, “ Son beş yılda 125 kütüphanemizi hizmete açtık ve 11 yeni kütüphane binası inşa ettik. Halihazırda 12 kütüphane binamızın yapımına başlanmış olup, ayrıca 12 tanesi için ihale süreçleri devam ediyor. 67 Kütüphanemizin ise iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Biz kararlılıkla her yaş ve kesimden insanımızın kullanımına uygun hizmetleri üretmeye, bunları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.” dedi. 
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan: “ Bütün kütüphanelerimizi ülkemiz için düşünen üreten gençlerimiz için kurduk”
Kütüphaneler alanında Yılın İşbirliği Ödülüne layık görülen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da, gençlere yönelik yapılan her işin çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi: “İstanbul’un kalbi Fatih yani Suriçi bir kütüphaneler diyarıdır. Ali Emiri’den İbnülemin Mahmud Kemal’e nice hafız-ı kütübü bağrına basmış. Onların emekleriyle oluşmuş ve bugünlere taşınmış bu devasa bilgi hazineleri, hala yolumuzu aydınlatıyor. Biz de önümüzdeki bu aydınlık yolu döşeyen üstatları her zaman minnet ve şükran duygusuyla anıyor, sahip olduğumuz bu çok kıymetli hafızayı yaşatmaya çalışıyoruz. 
 Fatih’te kurduğumuz kütüphaneleri, bu duygu ve bilinçle, geleceğin meyvelerini yetiştirmek gayesiyle tasarlıyoruz. Eğitim-Kültür yatırımlarımızda gençler bizim en önemli hedef kitlemiz. Çünkü hayal etmek en çok gençlere, genç ruhlara yakışıyor. Bu ülke için hayaller kuran, dertlenen, özgürce düşünen, yazan, üreten gençlerimiz için ne yapsak azdır. Biz de, bütün kütüphanelerimizi böyle bir neslin hayaliyle ve inancıyla kurduk. Özene bezene inşa ettiğimiz, sıcak bir yuva konforunda donattığımız kütüphanelerimizin sayısı üç yıl içinde 13’ü buldu.  Kütüphanelerimiz toplamda 1800 kullanıcı ve 143 bin kitap kapasiteli. Kütüphanelerimize bir ayda giren öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. Kütüphanelerimizde kullanıcılara sağladığımız huzurlu ortamla, çalışma konforuyla marka değeri yüksek ideal bir model oluşturduğumuza inanıyorum.
Gençlerimizden olduğu kadar anne babalardan da olumlu tepkiler alıyoruz. Bu geribildirimler bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz, Fatih’te yaşayan her gencimizin kitaba, bilgiye ve ideal çalışma ortamına en rahat şekilde ulaşabilmesidir.
Burada Yılın İş Birliği Ödülü’ne layık görülmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederken, ilgi ve alakalarını Fatih’imizden eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız M. Nuri Ersoy, Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan’a şükranlarımı sunuyorum.”

 

Kaynak: PHA
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