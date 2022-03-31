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Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne Bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi’nde Korunma ve Bakım Altında bulunan çocukların el emeği ürünleri sergilendi.

31 Mart 2022 Perşembe 15:51
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Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi

Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi’nin Korunma ve Bakım Altında bulunan çocukların el emeği ürünleri sergisine Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Fehmi Çelik ve çocuklar katıldı.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği sergide 2 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. 
Sergi açılışı sonrası konuşan Vali Yardımcısı İhsan Maskar,"Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın akademik gelişimlerinin desteklenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel aktivitelerde aktif rol almalarının sağlanması kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklarımızın el emeği eserlerini sergiledikleri bu ürünlerin sanatsal bir ustalıkla oluşturmalarını görmek hepimize mutluluk vermektedir. Bu hususta Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, çocuklarımızı hiçbir alandan yoksun bırakmayıp ailelerinin eksikliklerini hissettirmeden sevgi ve şefkat içerisinde yeteneklerinin ortaya çıkarılarak sosyal ve kültürel aktivite platformları oluşturmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.
Daha sonra ise kürsüye çıkan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Fehmi Çelik, ise şunları söyledi:
"Ailelerinden çeşitli nedenlerle ayrılan çocuklarımızın yaşadıkları duygusal semptomatik yoksunluğu, aile sevgisi ve şefkatini en üst düzeyde sağlayarak ortadan kaldırma gayreti temel vizyonumuz içerisinde yer almaktadır. Aynı şekilde çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu yönde nüfus eden başarıya ulaşma, toplumsal hayat içerisinde aktif rol alma, ifade becerilerinin güçlendirilmesi ve kendini gerçekleştiren bir birey haline getirme metadolojisi ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeteneklerini gösterecekleri platformları oluşturarak belirttiğim metadolojik yapıların güçlendirilmesi sayesinde geleceğimiz olan çocuklarımızın kişilik gelişimlerinde önemli rol oynuyoruz. Adıyaman Park AVM’de çocuklarımızın yeteneklerini sergilediğimiz bu serginin açılışına teşrif eden Sayın Vali Yardımcımız İhsan Maskar Bey’e, sergi platformumuzu oluşturmamıza imkan veren Adıyaman Park AVM Yönetimine, Çocuklarımızın el emeği ürünlerini vatandaşlarımız ile buluşturan Adıyaman Çocuk Evleri Sitemizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."
Açıklamaların ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Kaynak: PHA
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