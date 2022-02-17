Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Besni Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında yapılan Sezai Karakoç’u anlamak konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre tarafından çeyrek altın ve kitapla ödüllendirildi.

Besni Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu liseler arası Sezai Karakoç’u anlamak kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre tarafından verildi.

Kültürel faaliyetler ile Besni’de birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam eden Besni Belediyesi eğitim alanında yapmış olduğu faaliyetlerle vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Halihazırdaki hizmetlerimizin yanı sıra kültürel faaliyetler noktasında da çalışmalara devam edeceklerini aktaran Emre,"İlçemize her alanda hizmet etmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Şair, ilim adamı ve şahsiyetli bir dava adamı olan üstat Sezai Karakoç anısına yapmış olduğumuz, Sezai Karakoç’u anlamak adlı kompozisyon yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişimi ve refah seviyelere ulaşımı için öğrencilerimize ülkemizin yetiştirdiği değerli şahsiyetleri daha fazla tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Üstat Şair Sezai Karakoç hocamızı da anmak üzere yapmış olduğumuz Sezai Karakoç’u anlamak adlı kompozisyon yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Allah’ın izni ile ilçemize belediye olarak halihazırdaki hizmetlerimizin yanı sıra kültürel faaliyetler noktasında da çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi.