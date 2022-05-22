Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 Mayıs Cuma günü yapılan açılış töreniyle kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarı'na gösterilen ilgi memnuniyetle karşılandı.

Hafta sonu oldukça yoğun olan Kitap Fuarının ilk üç gününde sırasıyla Nurullah Genç, Ferhat Atik ve Serdar Tuncer, düzenlenen söyleşide hayranlarıyla bir araya geldi. Söyleşinin dışında birbirinden önemli yazarlar da kitaplarını imzalatmak isteyen hayranlarıyla buluşma imkanı buldu.

Fuara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren yetkililer ise yaptıkları açıklamada şunları ifade etti: "100'den fazla yazarın ve 58 yayın evinin katılımıyla gerçekleştirilen ' Kitap Fuarı'nın ilk üç günü oldukça yoğun geçti. Gösterilen bu ilgi bizleri çok mutlu etti. 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Fuarımıza halkımızın daha rahat ulaşabilmesi için şehir merkezinden otobüs seferlerimiz sağlanıyor. Kitabın hazzına varmak isteyen tüm kitapseverleri bir kez daha fuarımıza davet ediyoruz."