Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı - Videolu Haber

100'den fazla yazarın ve 58 yayın evinin katılımıyla gerçekleştirilen ' Kitap Fuarı' düzenlenen resmi açılışla kitapseverlere kapılarını açtı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kitap Fuarı'nın açılış programına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Jandarma Alay Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri ve çok sayıda kitapseverler katıldı.

29 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan 'Kitap Fuarı'nın açılış konuşmasını Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket yaptı. Fuar hakkında katılımcılara bilgi veren Bereket'ten sonra, usta yazar Nurullah Genç yazarlar adına bir konuşma yapmak için sahneye davet edildi. Böyle güzel bir etkinlik için Adıyaman'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Genç, bu tür fuarların Adıyaman'da geleneksel hale gelmesi dileğinde bulunup, tüm Adıyamanlıları kitap fuarına davet etti.

"Hedefimiz bu fuarı geleneksel hale getirmek"

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın çeşitli programlara katılmak üzere yurt dışında olmasından dolayı yerine vekaleten bakan Adıyaman Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz ise ev sahibi sıfatıyla yaptığı konuşmada, Kitap Fuarını geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Belediyemiz tarafından düzenlenen 'Kitap Fuarı'mızın açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Eğitime ve okumaya büyük önem veren ve belediyemiz tarafından yapılan her işte eğitimin öncelikli tutulmasını isteyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile Belediye Meclis Üyelerimizin destekleriyle düzenlenen fuarımıza katılım sağlayarak zenginleştiren birbirinden kıymetli yazarlarımıza ve yayın evlerimize teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Görevimizin ilk yılında, şu an meydan projesinin yapıldığı alanda düzenlediğimiz 'Kitap Günleri'nden sonra bu anlamda ikinci etkinliğimiz olan bu fuarımıza yerel ve ulusal düzeyde yüze yakın yazar ile 58 yayın evi katılım sağlayacak. Bilindiği üzere kitap okuma oranı düşük sayılabilecek bir seviyede olan ülkemizde bu oran her geçen yıl artış göstermektedir. İnanıyoruz ki bu tür etkinlikler de bu artışa katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı Belediye Meclisimiz ekonomik anlamda büyük bir fedakarlık ortaya koyarak bu etkinliğin düzenlenmesini sağlamıştır. İnşallah tüm halkımız, özelliklede gençlerimiz fuarımıza yoğun bir katılım göstererek kitaplarla ve yazarlarımızla daha da yakınlaşma fırsatı bulurlar. Sözlerimin başında da söylediğim gibi; eğitime ve okumaya önem veren Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda, ekonomik durumu yetersiz olduğu için kitap almakta güçlük çeken öğrencilerimize, bu fuarda kullanabilecekleri 17 bin adet hediye çeki dağıtarak, onlara destek olmaya çalıştık. Bilgiye erişimin çok kolay olduğu günümüzde, her şeye rağmen kitabın hazzına varılmasını dileyerek hepinizi bir kez daha şükranla selamlıyor, fuar için emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Vekili Ayaz'ın ardından Milletvekili M. Fatih Toprak ile Vali Mahmut Çuhadar da söz alarak, böyle bir etkinliği düzenleyen Adıyaman Belediyesi'ne ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol kurdeleyi keserek Adıyaman Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı ve stantları tek tek gezerek yazarlarla sohbet etti.

