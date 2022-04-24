Kâhtalı Mıçe coştu, coşturdu

Adıyamanlı ünlü türkücü Kâhtalı Mıçe, Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde sahne aldı. Hemşerilerinin ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıkan ünlü türkücü, birbirinden güzel parçaları ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Abdulhamid Han Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde kendine has üslubuyla türkülerini seslendiren Mıçe, kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman coşturdu. En güzel parçalarını seslendiren Kahtalı Mıçe'yi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile Kahtalı Mıçe'nin sanatçı dostları ve sevenleri dinledi.

Konser sonunda sahneye çıkarak Kahtalı Mıçe'ye performanstan dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Kılınç ile AK Parti İl Başkanı Dağtekin, sanatçıya çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.