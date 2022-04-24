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KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubesi tarafından '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kapsamında pandemi nedeniyle ara verilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

24 Nisan 2022 Pazar 10:49
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KESK üyelerinden geleneksel 23 Nisan şenliği - Videolu Haber

Ali Dağı Mahmut El Ensari Mesir Alanında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Adıyaman Şubesi yönetimi ve üyeleri, her yıl geleneksel olarak yapılan 23 Nisan şenliklerine pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrardan bir araya gelerek, doyasıya eğlendiler.
"Çocukluk anıları kalması vesilesiyle bu tür etkinlikleri her yıl yapıyoruz"
Etkinlikte konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Abdullah Demir,"Adıyaman Eğitim Sen olarak her sene geleneksel hale getirdiğimiz 23 Nisan şenlikleri için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Hem üyelerimizin çocukları hemde üyelerimiz hemde halka yönelik açık bir etkinliğimizdi. He sene bunu 23 Nisan'da yapıyoruz. Son 3 yıldır pandemiden dolayı ara verdik. Bu sene pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber tekrardan böyle bir etkinlik düzenledik. Bu seneki etkinliğimizi sadece Eğitim Sen olarak değil Adıyaman KESK platformu olarak düzenliyoruz. Çocuklarımız gerçekten çok güzel bir şekilde eğleniyorlar. Biliyorsunuz sınav yoğunluğundan sınav stresinden çocuklarımız artık evlerde neredeyse evin dışına çıkmayacak duruma gelmişlerdi. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın biraz nefes almasını istiyoruz. Biliyoruz çocuklarımız bizim geleceklerimiz diyoruz. Geleceklerimizi evlere tıkamışız Türkiye'deki sınav sistemini düşündüğümüz sürece sınav sistemi değişmediği sürece çocuklarımız git gide etkinliklerimizden daha doğrusu sosyal hayattan uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu tür etkinliklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde en azından yılda bir defada olsa çocuklarımıza bir nefes aldırma biz çocukken yaşadıklarımızı çocukluk anılarımızla en azından onlarında kafasında kalacak birkaç tane çocukluk anıları kalması vesilesiyle bu tür etkinlikleri her yıl yapıyoruz. Etkinliğimiz önce uçurtma şenliğiyle başlıyor ardından çocuklara yönelik çuval yarışı, ip çekme yarışı, yumurta yarışı, ağaçta elma ısırma yarışması buna benzer etkinliklerle zenginleştirdik. Çocuklar bugün dolu dolu çocukluklarını yaşıyorlar. Umarım bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz."dedi.

 

Kaynak: PHA
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