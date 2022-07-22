Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.500,12
ALTIN
987,46
DOLAR
17,74
STERLİN
21,35
EURO
18,16

Kayısı Festivali’nde Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu

Malatya'da, bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin ilk gününde sahne alan Uğur Aslan ve Buray, şarkılarıyla on binleri doyasıya eğlendirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 15:42
5 Okunma
Kayısı Festivali’nde Uğur Aslan ve Buray Malatyalıları coşturdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin ilk gününde sahne alan sanatçı Uğur Aslan kısa bir konuşma yaparak, “Konser öncesi vatandaşlarla sohbet fırsatı buldum. Şöyle bir hikâye anlattılar. Bugün burada siyaset üstü bir şey var. Bugün burada aslında bizi bir yapan, bizi bir araya getiren ve güçlü kılan en temel unsur var. Ne o biliyor musunuz bir olma kültürü. Eskiden de öyleydi. Bire ihtiyaç duyarlardı, daha da çoğalırdık ve ben olurlardı. Bugün tam da bu hikâye yazıldı. Bu nedenle bu güzel hikâyenin başkahramanları Malatya Valimiz Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
Uğur Arslan’ın sahne aldığı konserde konuşan Vali Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada, sanatçıya Malatya’ya geldiği ve seslendirdiği eserlerden dolayı vatandaşları çok mutlu ettiğini söyledi. Vali Şahin, kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirerek, sanatçı Uğur Aslan’a çiçek verdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konserde yaptığı konuşmasına, ‘Allah’ına Kurban Malatya’ cümlesiyle başlayarak, “Hepinize minnettarım. Şükran hislerimle dolu doluyum. Bugün Türkiye’ye örnek gösterilecek, Türkiye’ye rol model olacak bir kortej gerçekleştirdiniz. Ben hepinize müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum. Kayısı festivalimizin Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Seçkin insanların yaşadığı diyara selam olsun” şeklinde konuştu. Başkan Gürkan konuşmasının ardından sanatçı Uğur Aslan’a çeşitli hediyeler verdi.
25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde daha sonra sahne alan sanatçı Buray, sahnedeki performansıyla konseri dinlemeye gelen vatandaşları gece yarısına kadar coşturdu. Sanatçı Buray, Malatyada olduğu ve bu coşkuya tanık olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. 
Konserlerin bitmesinin ardından festivalin ilk günü havai fişeklerin atılmasıyla son buldu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait mezarlar bulundu
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait mezarlar bulundu
Bu yıl, akıl ve zeka oyunları yılı olacak - Videolu Haber
Bu yıl, akıl ve zeka oyunları yılı olacak - Videolu Haber
Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
Şanlıurfa Valisi Ayhan Turizm alanlarında incelemelerde bulundu - Videolu Haber
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Popçu Sonses, hemşerileriyle buluştu
Popçu Sonses, hemşerileriyle buluştu
Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor
Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk yarışması başladı - Videolu Haber
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk yarışması başladı - Videolu Haber
‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı
‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı
Adıyaman'da Özgür Oğuz rüzgarı
Adıyaman'da Özgür Oğuz rüzgarı
UTMÖK 2022'den Genel Başkan Mehmet Doğan hizmet ödülü
UTMÖK 2022'den Genel Başkan Mehmet Doğan hizmet ödülü
Adıyaman 'Yöresel Ürünler Pazarı' projesi istişare edildi
Adıyaman 'Yöresel Ürünler Pazarı' projesi istişare edildi
TÜGVA yaz okullarına yoğun ilgi
TÜGVA yaz okullarına yoğun ilgi
Minik balerinlerin gösterisi büyüledi
Minik balerinlerin gösterisi büyüledi
Başkan Kılınç, ‘Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
Başkan Kılınç, ‘Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim