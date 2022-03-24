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Kayısı çiçeği şenlikleri başladı

Malatya'da 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri çevre ilerden gelen 50 tenisçinin katılımı ile start aldı.

24 Mart 2022 Perşembe 15:14
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Kayısı çiçeği şenlikleri başladı

Tenis Turnuvası, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başlama vuruşu ile start aldı.  
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliklerinde, Tenis Turnuvası, Fotoğrafçılar Maratonu, Trekking ve Yamaç Paraşütü sporlarında yarışmaların yapılacağı şenlikler kapsamında Coğrafi Tescilli Yöresel Yemek Yarışması da düzenlenecek. Ayrıca şenlikler kapsamında insan sağlığı-diyet ve kayısı üzerine bir panel de düzenlenecek.
"Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"
Kayısı Çiçeği Şenlikleri’nin Tenis Turnuvası ile start aldığını belirten Başkan Gürkan, “Kayısı Çiçeği Şenlikleri kapsamında birçok etkinlik ve sportif aktiviteleri yapılmakta. Bugün Sayın Valimizle birlikte sportif etkinliklerden olan Tenis Turnuvasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tenis Turnuvasına katılan sporcularımız müsabakalarına başladılar. Turnuvanın başlama vuruşunu Sayın Valimizle birlikte yaptık. Kayısı Çiçeği Şenliklerimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayısıda da inşallah bol hasatlı bir dönem olmasını temenni ediyorum" dedi. 
"Diğer kamu kurumlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızda bu festivali katkıda bulunuyorlar"
Şenlikler çerçevesinde kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin düzenlendiğini belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada,"Malatya için çok büyük değer taşıyan kayısımızın tanıtım etkinliği ile gastronomi turizminin harekete geçirilmesi noktasında bugün Kayısı Çiçeği Şenliklerinin başlangıcını yaptık. Festival kapsamında Büyükşehir Belediyemizin organizesinde kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor. Diğer kamu kurumlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızda bu festivali katkıda bulunuyorlar. Sportif etkinliklerinden olan Tenis Turnuvasının başlama vuruşunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptık. 
Ayrıca şenlikler süresince kültürel ve sosyal etkinlikler de devam edecek. Sportif etkinlikler çerçevesinde trekking, yamaç paraşütü gibi etkinlikler düzenlenecek. Malatya gastronomisinin tanıtımı amacıyla da yemek yarışmaları tertip edilecek. Etkinliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kayısının güzelliğini, Malatya için önemini bir kez daha bu etkinliklerde idrak edeceğiz ve tanıtımını gerçekleştireceğiz. Malatya’mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. 

 

Kaynak: PHA
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