Kayalık Mahallesi 'Mahallemde Sinema Var' etkinliğine ev sahipliği yaptı

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen ve ilki Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Mahallemde Akşam Sineması' etkinliğinin ikinci adresi Kayalık Mahallesi oldu.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Mahallede bulunan Hürriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, birlikte film seyretti.

Mısır, meyve suyu ve pamuk şekeri ikramlarının yapıldığı etkinliğe katılan 7'den 70'e tüm mahalle sakinleri, düzenlenen etkinliği çok beğendiklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.